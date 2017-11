Νοέμβριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Κάρλες Πουτζδεμόντ και άλλων τεσσάρων πρώην υπουργών της κυβέρνησής του εκδόθηκε από την ισπανική δικαιοσύνη, ενώ θρίλερ παραμένει η υπόθεση επιστροφής του έκπτωτου καταλανού προέδρου στην Ισπανία. «To Bέλγιο θα εξετάσει το ένταλμα» δηλώνει εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Τις κατηγορίες της εξέγερσης, της στάσης και της κακοδιαχείρησης των πόρων αντιμετωπίζουν οι πέντε αυτονομιστές. Ο Κάρλες Πουτζδεμόντ δήλωσε ότι θα λάβει μέρος στις πρόωρες εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου που ανακήρυξε η κυβέρνηση της Μαδρίτης για να προχωρήσει στο πρώτο μέτρο εφαρμογής του άρθρου 155. «Θεωρώ ότι είμαστε μια νόμιμη κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια ώστε να πούμε στον κόσμο τι συμβαίνει στην Ισπανία…σε καμία περίπτωση οι εκλογές δεν εκλαμβάνονται ως κάτι φυσιολογικό με υπουργούς μας στη φυλακή», δήλωσε ο Πουτζδεμόντ. Πριν από λίγες ημέρες η εφημερίδα Politico ανέφερε ότι το PDeCAT, το κόμμα του πρώην καταλανού προέδρου, θα επέλεγε έναν πιο μετριοπαθή υποψήφιο που θα έβρισκε διόδους συνεννόησης με τη Μαδρίτη, σε περίπτωση μη συμμετοχής του Πουτζδεμόντ στις εκλογές. «Έτοιμος να συνεργαστώ με τις δικαστικές αρχές του Βελγίου» Ο πρώην καταλανός πρόεδρος τόνισε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές του Βελγίου, ενώ άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της ισπανικής δικαιοσύνης. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή της επίσκεψής του στο Βέλγιο, δήλωσε ότι θα επιστρέψει στην Ισπανία μόνο εάν η νομική διαδικασία κινηθεί σε δημοκρατικό πλαίσιο. Μετά την προφυλάκιση οκτώ πρώην υπουργών της κυβέρνησής του, ο Πουτζδεμόντ δηλώνει ότι θα καταθέσει από το Βέλγιο, πράγμα που απορρίπτει η Μαδρίτη. «Δεν θα αποφύγω τη Δικαιοσύνη. Θα παρουσιαστώ ενώπιον των πραγματικών δικαστικών αρχών» τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο RTBF. Τα οκτώ μέλη της καθαιρεθείσας καταλανικής κυβέρνησης, που αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης, κατηγορούνται για εξέγερση, στάση και κακοδιαχείρηση πόρων και είναι ο πρώην αναπληρωτής αντιπρόεδρος, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, ο πρώην υπουργός Εργασίας, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πρώην υπουργός Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο πρώην υπουργός Πολιτισμού. Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για θέματα επιχειρήσεων, που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Πουτζδεμόντ προτού ψηφισθεί από το κοινοβούλιο η ανεξαρτησία, θα κληθεί να καταβάλλει, σύμφωνα με την εισαγγελία, 50.000 ευρώ. Ο Πουτζδεμόντ, σε διάγγελμά του σε καταλανικό τηλεοπτικό δίκτυο από το Βέλγιο, απαίτησε την αποφυλάκιση των οκτώ πρώην μελών του υπουργικού συμβουλίου, ενώ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Βαρκελώνης φωνάζοντας συνθήματα για τους οκτώ. Παράλληλα, το στρατόπεδο των αυτονομιστών εμφανίζεται ενισχυμένο τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Τι συμβαίνει μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται σε βέλγους εισαγγελείς που έχουν ένα 24ωρο στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν εάν το έγγραφο είναι σωστό. Εάν αποφασίσουν ότι είναι, τότε σε 15 ημέρες θα πρέπει να συλλάβουν τον Πουτζδεμόντ και τους άλλους τέσσερις αυτονομιστές. Εάν ένας ή και όλοι ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, τότε η διαδικασία μπορεί να πάρει παράταση για άλλες 15 ημέρες. Προθεσμία 60 ημερών έχει το Βέλγιο ώστε να επιστρέψει τους υπόπτους στην Ισπανία μετά τη σύλληψη. Εάν όμως οι ύποπτοι δεν εγείρουν νομικές αντιρρήσεις, τότε το χρονικό διάστημα μέχρι τη μεταφορά τους στην Ισπανία θα μειωθεί. Μια χώρα μπορεί να απορρίψει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εάν υπάρχουν φόβοι ότι με την έκδοση ο ύποπτος κινδυνεύει στη χώρα του όσον αφορά στο θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποτε θα αντιμετωπιστεί με μεροληψία στο δικαστήριο. Ελισάβετ Σταμοπούλου in

