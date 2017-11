Νοέμβριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Γιατί το βράδυ νιώθετε τόσο φουσκωμένη και το πρωί ελαφριά σαν φτερό; Πριν από λίγο καιρό, ένα από τα θέματα συζήτησης στο ίντερνετ ήταν το σώμα της Rihanna και γιατί τον τελευταίο καιρό δείχνει πιο «γεμάτο». Η τραγουδίστρια και performer είχε παραδεχτεί ότι το σώμα της είναι διαφορετικό κάθε μέρα και ανάλογα με το πως ξυπνήσει, αντίστοιχα επιλέγει και το τι θα φορέσει.



Άλλες φορές μπορεί να περνάει μια «αδύνατη εβδομάδα» και άλλες μια «παχιά εβδομάδα», είχε πει. Θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς η ίδια στο σώμα σας. Η αίσθηση που έχετε το πρωί δεν έχει καμία σχέση με αυτή που έχετε το βράδυ. Στην πρώτη περίπτωση νιώθετε εξαιρετικά ελαφριά (οκ, εκτός αν έχει προηγηθεί ένα βράδυ κραιπάλης), στην άλλη νιώθετε ιδιαίτερα φουσκωμένη. Και φυσικά το βράδυ δεν είναι η μόνη περίπτωση που μπορεί να αισθάνεστε βαριά. Πολλές γυναίκες αισθάνονται στα πιο βαριά τους το απόγευμα. Και όταν λέμε «βαριά» εννοούμε σαν να έχετε πάρει κιλά. Πολλά κιλά. Τόσα που δε θα τολμούσατε να αντικρίσετε τον αριθμό τους στη ζυγαριά σας. Ωραία, για μισό λεπτό, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, το βάρος μας, κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλάζει πολλές φορές. Αυτή είναι η δουλειά του μεταβολισμού άλλωστε. Ευτυχώς, όσο και να βαρύνετε μέσα σε μια μέρα, αυτά τα κιλά δεν εγκαθίστανται εξ’ ολοκλήρου στο σώμα σας. H Lauren Tickner, μια fitness blogger με περισσότερους από 115.000 followers, πρόσφατα ανέβασε μια φωτογραφία που αποδεικνύει αυτό που μόλις διαβάσατε, δίνοντας παράλληλα και την εξήγηση για τη συγκεκριμένη λειτουργία του οργανισμού. Στη split φωτογραφία φαίνεται το σώμα της όπως ξεκινά την ημέρα της το πρωί και όπως είναι το βράδυ πριν κοιμηθεί. Σαφώς πρόκειται για μια γυναίκα με εξαιρετικά καλλίγραμμο και γυμνασμένο σώμα. Παρόλα αυτά η διαφορά δεν παύει να είναι αισθητή και ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς. Σκοπός της όμως δεν είναι να εστιάσουμε στο «δέντρο» (την κοιλιά της δηλαδή), αλλά στα «δάσος», δηλαδή πως λειτουργεί ο μεταβολισμός. Σύμφωνα με τον διατροφολόγο Rhiannon Lambert, η αέναη πτώση και άνοδος του σωματικού βάρους μέσα στην ίδια μέρα είναι μια κατάσταση που πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν. «Είναι πολύ απλό. Μετά τον ύπνοκι ενώ έχουμε χωνέψει το γεύμα μας, συχνά, όταν ξυπνάμε είμαστε αφυδατωμένοι. Επομένως, το σώμα μας φαίνεται πιο αδύνατο και εμείς νιώθουμε πιο ελαφρείς», δήλωσε στην Independent, εξηγώντας ότι με το που φάμε ή πιούμε κάτι αυτή η συνθήκη παύει να ισχύει.



Επιστρέφοντας στην Lauren τώρα, στο ποστ που ανέβασε εξηγεί τα εξής: «Πρωί vs Απόγευμα, μόλις λίγες ώρες διαφορά! Το να είστε πολύ φουσκωμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά το φαγητό δεν είναι κάτι που πρέπει να σας ανησυχεί. Συμβαίνει σε όλους», γράφει. «Το πως φαίνεται το σώμα μου στην πρώτη φωτογραφία είναι κάτι πολύ προσωρινό το οποίο θα εξαφανιστεί μόλις ξεκινήσω κανονικά την ημέρα μου: Δηλαδή με το που φάω καλά, πιω νερό και κάνω γυμναστική, συμπληρώνει και εξηγεί ότι ακόμα και το να σηκώσεις βάρη μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών την επόμενη ημέρα εξαιτίας του φυσικού «πρηξίματος» των μυών. «Προσωπικά , έχω διαγνωσθεί με χρόνια διαταραχή του εντέρου (είναι διαφορετικό από το Σύνδρομο Ευερέθιστου εντέρου), πράγμα που κάνει το σώμα μου να αντιδρά ακόμα πιο έντονα σε περιπτώσεις που θα φάω λίγο περισσότερο ή θα πιω αρκετό νερό». Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα; «Αν η κοιλιά σας είναι λίγο παραπάνω φουσκωμένη το βράδυ μην ανησυχείτε!» λέει, προειδοποιώντας όμως ότι αν παράλληλα και συχνά το φούσκωμα συνοδεύεται από πόνο, ίσως χρειάζεται να επισκεφτείτε ένα γιατρό! bovary loading…

This entry was posted on Σάββατο, Νοέμβριος 4th, 2017 at 22:01 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.