Νοέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων σημείωσαν σήμερα μεγάλη μείωση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η χώρα θα προχωρήσει σύντομα σε μία τεράστια άσκηση διαχείρισης χρέους, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.



H απόδοση των ελληνικών τίτλων, που λήγουν το 2042, υποχώρησε κάτω από το 6% για πρώτη φορά στα τελευταία 3,5 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Tradeweb, προστίθεται στο τηλεγράφημα. Η εξέλιξη αυτή ήταν αντίθετη στην πορεία που ακολούθησαν οι αποδόσεις των άλλων κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι σε τροχιά να τα αυξήσει στο τέλος του έτους. Οι δημοπρασίες ομολόγων της Ισπανίας και της Γαλλίας συνέβαλαν, επίσης, στην ελαφρά ανοδική πίεση στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης, πολλές από τις οποίες είχαν υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα πολλών μηνών μετά την παράταση του προγράμματος αγορών ομολόγων της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα. Η Γαλλία και η Ισπανία πούλησαν σήμερα ομόλογα αξίας περίπου 13 δισ. ευρώ.



Η χαλαρή στάση της ΕΚΤ έρχεται σε αντίθεση με αυτή της Fed, η οποία ανέφερε χθες ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας είναι εύρωστη και η αγορά εργασίας ενισχύεται, υποδηλώνοντας ότι είναι σε τροχιά να αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Υπήρχαν ελπίδες για μία μεγαλύτερη βεβαιότητα σήμερα σχετικά με τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει πως ο Τζέρομ Πάουελ θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed. Στη Βρετανία, οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας αύξησαν σήμερα τα επιτόκια, για πρώτη φορά από το 2007, αντιστρέφοντας την έκτακτη μείωσή τους μετά την απόφαση της Βρετανίας να φύγει από την ΕΕ. Η κεντρική τράπεζα πρόσθεσε ότι αναμένει μόνο «πολύ σταδιακές» περαιτέρω αυξήσεις την επόμενη τριετία. Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν έως και 3 μονάδες βάσης στο 0,40%, ενώ στη συνέχεια υποχώρησαν στο 0,38%, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στην επιφυλακτικότητα που εξέφρασε η Τράπεζα της Αγγλίας στη σημερινή συνεδρίασή της. Οι αποδόσεις των αντίστοιχων ιταλικών τίτλων σημείωσαν άνοδο κατά 1 μονάδα βάσης στο 1,81%. Η Aberdeen Standard αναμένει τουλάχιστον πέντε αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων τα επόμενα δύο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, τα επιτόκια της αγοράς χρήματος δείχνουν ότι η ΕΚΤ δεν θα αυξήσει τα επιτόκια έως και μετά τη λήξη της θητείας του σημερινού Προέδρου της Μάριο Ντράγκι, τον Οκτώβριο του 2019. iefimerida loading…

