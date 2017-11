Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γράφει ο Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος

Στη φυσική αποδεικνύεται πως όταν σε ένα σημείο συγκεντρωθεί ύλη και ενέργεια αυτομάτως δημιουργείται κάτι σημαντικό. Αυτή η παρατήρηση θα μπορούσε εύστοχα να συνοδεύει και τις συλλογικές πράξεις των ανθρώπων που δημιουργούν, μαζί! Το «φαινόμενο» Manitarock, θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε με πολύ ενδιαφέρον από ποικίλες οπτικές γωνίες. Δημιουργικά, συλλογικά, μουσικά, κοινωνιολογικά. Οπτικές γωνίες οι οποίες για να εξαντληθούν θα χρειαζόταν πολλές μελέτες και αρκετές αναλύσεις για να εκφραστούν και να διατυπωθούν σε κείμενο.

Αναρωτιέμαι ποιες προσπάθειες χαρίζουν στα Γρεβενά περηφάνεια, κίνητρο, ορίζοντα; Αυτές οι προσπάθειες από ποιους ανθρώπους συμβαίνουν; Τα Γρεβενά ως κέντρο, ως πόλος έλξης, ως τόπος πληρότητας! Ποιοι είναι αυτοί που πείθουν στην καθημερινότητα πως αξίζει να ζεις εδώ; Ποιοι έχουν την ικανότητα να δημιουργούν και να προσκαλούν; Από την πρόσφατη εκπομπή της ΕΡΤ3, συνειδητοποιώ πως οι Manitarock, δεν ειναι απλά ένα ακόμη μουσικό συγκρότημα. Κομίζουν μια συμπυκωμένη πρόταση ζωής, η οποία εμπεριέχει και εμπεριέχεται στα Γρεβενά. Στο ιδίωμα, στην ιστορία, στη σοφία αυτού του τόπου. Στον τόπο που δεν παράγει μόνο, αλλά χάρη σε τέτοιους ανθρώπους, δημιουργεί! Δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα, καθώς επειδή συμμετέχω ο ίδιος στο συγκρότημα θα θεωρηθεί πως ευλογώ τα γένια μου (είναι κ μακριά!!). Σας αφήνω παρατηρητές και σας εύχομαι συμμετέχοντες, σε αυτό που έρχεται! Και πιστέψτε με είναι σπουδαίο! Κλείνοντας απλά κρατήστε: Θεωρώ πως εάν παράγεις τροφή με κάποιον τρόπο, είσαι αναγκαίος. Εάν παράγεις πολιτισμό, είσαι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ! Με δημιουργική χαρά, Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος Υ.Γ.: Γιώργο Κωνσταντινίδη, Δέσποινα Κλεισιάρη, Στέλιο Κώττα, Δήμο Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ για τις συγκινήσεις και το κίνητρο! Υ.Γ.2: Ο τίτλος του άρθρου «Γρεβενά, θα ‘ρθούνε όλοι» είναι στίχος από το τραγούδι των Manitarock – Κάλεσμα στην Πανελλήνια Μανιταρογιορτή. Αναδημοσιεύω πρόσφατο άρθρο του συντάκτη Μανώλη Νταλούκα στην δημοφιλή μουσική ιστοσελίδα ogdoo.gr http://www.ogdoo.gr/prosopa/kalos-toys/ti-einai-to-manitarok

grevenart

