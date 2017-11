Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Αούστρια συνέτριψε τη Ριέκα, εκτός η Έβερτον, στους «32» Άρσεναλ, Λάτσιο, Ζενίτ Την τύχη στα χέρια της κρατά η ΑΕΚ για την πρόκριση στους «32» του Europa League μετά το 0-0 με την Μίλαν στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της διοργάνωσης. Η Ένωση κατάφερε μέσα σε 15 ημέρες να πάρει δεύτερο σερί θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους «ροσονέρι», παρφέμεινε αήττητη (μία νίκη, 3 ισοπαλίες) και σε συνδυασμό με το 4-1 της Αούστρια στην Κροατία επί της Ριέκα έχει τον πρώτο λόγο για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι αρκεί να νικήσει στις 23/11 την Ριέκα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η Αούστρια συνέτριψε τη Ριέκα, εκτός η Έβερτον, στους «32» Άρσεναλ, Λάτσιο, Ζενίτ Η Αούστρια πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τη Ριέκα για την προ δεκαπενθημέρου ήττα στη Βιέννη από τους Κροάτες, επικρατώντας με 4-1 στο στάδιο «Ρουγέβιτσα». Η ομάδα του Τόρστεν Φινκ προηγήθηκε με τον Πρόκοπ στο 41΄, οι παίκτες του Ματίας Κεκ ισοφάρισαν στο 61΄ με τον Πάβιτσιτς, αλλά ο Πρόκοπ χτύπησε για δεύτερη φορά, σκοράροντας στο επόμενο λεπτό, για να «γράψει» το 1-3 Σερμπέστ στο 73΄ και να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Μονσάιν στο 83΄. Η Ριέκα τελείωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Μίσιτς στο 72΄ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι Αυστριακοί έφτασαν στους 4 βαθμούς κι ελπίζουν για τη δεύτερη θέση, οι Κροάτες έμειναν στους τρεις και θα δώσουν τον υπέρ πάντων αγώνα εναντίον της ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ, στις 23 Νοεμβρίου. ΡΙΕΚΑ (Ματίας Κεκ): Πρσκάλο, Βέσοβιτς, Πούντσετς, Ζούτα, Ζούπαριτς, Μίσιτς, Μπράνταριτς, Ακόστι (55΄ Κβρζιτς), Πάβιτσιτς, Χέμπερ (73΄ Ματέι), Γκόργκον (84΄ Πούλιτς). ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ (Τόρστεν Φινκ): Πεντς, Γκλουχάκοβιτς, Μοχάμεντ, Βέστερμαν, Σάλαμον, Χολτσχάουζερ, Σέρμπεστ, Ταγιούρι (85΄ Σαρκαριά), Πρόκοπ (90΄ Αλχασάν), Πιρές, Φρισενμπίχλερ (70΄ Μονσάιν).Τραγωδία η Έβερτον, πέρασε η Ντιναμό Κιέβου Η Έβερτον δεν παραπαίει μόνο στην Premier League αλλά και στο Europa League… Οι «τόφις» ηττήθηκαν 0-3 στη Γαλλία από τη Λιόν και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς έμειναν στον ένα βαθμό, την ώρα που Αταλάντα (ισοπαλία με τον Απόλλωνα Λεμεσού) και «λιονέ» έφτασαν στους 8, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της φάσης των ομίλων. Από εκεί και ύστερα, την πρόκριση εξασφάλισε η Ντιναμό Κιέβου μετά τη νίκη της στην Ελβετία επί της Γιουνγκ Μπόις, ενώ «σφαγή» γίνεται στον 6ο όμιλο, καθώς Κοπεγχάγη, Σερίφ Τιράσπολ έχουν από έξι βαθμούς μετά τις νίκες τους και η Λοκομοτίβ Μόσχας 5.Λάτσιο, Στεάουα, Ζενίτ και Άρσεναλ προκρίθηκαν στους «32» Το «εισιτήριο» για τους «32» του Europa League εξασφάλισαν οι Στεάουα Βουκουρεστίου, Άρσεναλ, Λάτσιο και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, παρά το γεγονός ότι οι πρώτες δύο από τις τρεις προαναφερθείσες δεν κατάφεραν να πάρει τη νίκη μέσα στην έδρα τους. Ήταν τέτοια, όμως, τα υπόλοιπα αποτελέσματα που έστειλαν τους Ρουμάνους και τους Άγγλους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με το αυτογκόλ του Λε Μαρσάντ στις καθυστερήσεις, η Λάτσιο επικράτησε 1-0 της Νις και προκρίθηκε ως πρώτη από τον 11ο όμιλο, ενώ το ευρωπαϊκό της ταξίδι θα συνεχίσει και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, χάρις στο γκολ του Κοκόριν στις καθυστερήσεις (1-1 με την Ρόζενμποργκ). Μετά την Έβερτον, εκτός συνέχειας έμεινε και η Βαρντάρ Σκοπίων.Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ: 1ος ΟΜΙΛΟΣ Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αστάνα 0-1

(57΄ Τβουμάσι) Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ 0-2

(15΄ Μπάκα, 89΄ αυτ. Ντέλι)

2ος ΟΜΙΛΟΣ Παρτιζάν – Σκεντέρμπεου 2-0

(39΄ Τόσιτς, 66΄ Κανά) Γιουνγκ Μπόις – Ντιναμό Κιέβου 0-1

(70΄ Μπουγιάλσκι)

3ος ΟΜΙΛΟΣ Λουντογκόρετς – Μπράγκα 1-1

(68΄ Μαρσελίνιο – 83΄ Φρανσέρτζιο) Μπασάκσεχιρ – Χόφενχαϊμ 1-1

(90΄+2 Βίσκα – 47΄ Γκρίλιτς)



4ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΚ – Μίλαν 0-0 Ριέκα – Αούστρια Βιένης 1-4

(61΄ Πάβιτσιτς – 41΄, 62΄ Πρόκοπ, 73΄ Σερμπέστ, 83΄ Μονσάιν)

5ος ΟΜΙΛΟΣ Λιόν – Έβερτον 3-0

(68΄ Τραορέ, 76΄ Αουάρ, 88΄ Ντεπάι) Απόλλων Λεμεσού – Αταλάντα 1-1

(90΄+1 Ζελάγια – 35΄ πεν. Ίλιτσιτς)

6ος ΟΜΙΛΟΣ Λοκομοτίβ Μόσχας – Σερίφ Τιράσπολ 1-2

(26΄ Φαρφάν – 41΄ Μπαντιμπαγκά, 58΄ Μπρέζοβετς) Κοπεγχάγη – Ζλιν 3-0

(40΄ Λούφτερ, 49΄, 90΄+2 Βέρμπιτς) 7ος ΟΜΙΛΟΣ Πλζεν – Λουγκάνο 4-1

(4΄,19΄ Κρμέντσικ, 45΄ Χοράβα, 56΄ Τσέρμακ – 15΄ Μαριάνι) Στεάουα – Χαποέλ Μπέρ Σεβά 1-1

(31΄ Κομάν – 37΄ Σαχάρ)

8ος ΟΜΙΛΟΣ Κολονία – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 5-2

(16΄ Ζόλερ, 54΄,82΄ Οσάκο, 63΄ Γκιρασι, 90΄ Γιόγιτς – 31΄ Μιλούνοβιτς, 33΄ Σίγκνεβιτς) Άρσεναλ – Ερυθρός Αστέρας 0-0

9ος ΟΜΙΛΟΣ Σάλτσμπουργκ – Κονιασπόρ 0-0 Γκιμαράες – Μαρσέιγ 1-0

(80΄ Χουρτάδο)

10ος ΟΜΙΛΟΣ Αθλέτικ Μπιλμπάο – Έστερσουντ 1-0

(70΄ Αντούριθ) Χέρτα Βερολίνου – Ζορία Λουγκάνσκ 2-0

(16΄,73΄ Σέλκε)

11ος ΟΜΙΛΟΣ Λάτσιο – Νις 1-0

(92΄ αυτ. Λε Μαρσάντ) Φίτεσε – Ζούλτε Βάρεγκεμ 0-2

(3΄ Μποντρί, 70΄ Καγιά)

12ος ΟΜΙΛΟΣ Ρόζενμποργκ – Ζενίτ 1-1

(54΄πεν. Μπέντνερ – 90΄+4 Κοκόριν) Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαρντάρ 3-0

(31΄ Χουάνμι, 69΄ Ντε Λα Μπέγια, 80΄ Μπαουτίστα Οργίλες) in

