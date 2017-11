Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προσπάθεια να «χρυσώσει το χάπι» στους υποψήφιους συνταξιούχους καταβάλλει το υπουργείο Εργασίας καθιερώνοντας το ποσό της προσωρινής σύνταξης στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης. Κι αυτό όταν οι οριστικές συντάξεις όχι μόνο δεν εκδίδονται αλλά περικόπτονται έως 40% και βρίσκονται σε εκκρεμότητα 300.000 συντάξεις και εφάπαξ. Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων χαρακτηρίζουν εμπαιγμό τις εξαγγελίες για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ υγείας. Ειδικότερα με τροπολογία , η οποία κατατέθηκε , χτες το βράδυ στη Βουλή, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Με την τροπολογία αυτή, το ποσό της προσωρινής σύνταξης αυξάνεται σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι σήμερα ώστε να μην απέχει σημαντικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης. Αφορά όσους θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης προσωρινής σύνταξης στον ΕΦΚΑ, για λόγους επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας. Σήμερα η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχεί στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών που ο αιτών είχε κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Για περιπτώσεις αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79,99% χορηγείται ως προσωρινή σύνταξη το 75% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών και για περιπτώσεις με αναπηρία από 50% έως 66,99% χορηγείται το 50% ως προσωρινή σύνταξη. Στο 50% είναι η προσωρινή σύνταξη και για περιπτώσεις θανάτου. Η προσωρινή σύνταξη που καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού της Εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ούτε και να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής (384 ευρώ έως 768 ευρώ).

Και όλα αυτά καταγράφονται όταν σήμερα πάνω από 300.000 κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ κόστους πάνω 3 δισ. ευρώ, έχουν παγώσει ενώ η έκδοση των λιγοστών συνταξιοδοτικών αποφάσεων γίνεται με το σταγονόμετρο και με ρυθμό χελώνας. Παράλληλα όλες οι νέες συντάξεις, αλλά και οι παλαιές – μετά τη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – θα έχουν υποστεί συνολική μείωση 20 – 40%. Εξάλλου, με άλλη τροπολογία, θεσμοθετείται ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους 384 ευρω για τον/την χήρο-χήρα και επιπλέον 384 ευρω για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Τα ως άνω ποσά μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, με κατώτατο όριο τα 360 ευρω. Επιπλέον: -Για τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δίνονται τα ως άνω ποσά ως ελάχιστα σε κάθε τέκνο ξεχωριστά. -Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα, σε περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων. -Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους, δίνεται η δυνατότητα επαναχορήγησης της σύνταξης κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας. Στο μεταξύ εμπαιγμό των συνταξιούχων χαρακτηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων(ΕΝΔΥΣΗ) τα τραγελαφικά διαδραματιζόμενα ως προς την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Ενώ ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ κ. Τσακίρης διαβεβαίωνε ότι τα ποσά θα πιστωθούν τέλη Νοέμβρη του 2017 με την σύνταξη του Δεκεμβρίου την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι «θα επιστραφούν την χρονική στιγμή που το Υπουργείο θα αποφασίσει και θα οργανώσει».’’Από τις τελευταίες παλινδρομήσεις διαφαίνεται ότι επιχειρείται σκόπιμα χρονική παρέκκλιση με στόχο την παραγραφή χρονικών διαστημάτων διεκδίκησης των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών’’ τονίζει ο πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ Νίκος Χατζόπουλος. Για αυτόν τον λόγο το ΕΝΔΙΣΥ ζητά οι συνταξιούχοι να καταθέτουν αιτήσεις με υπολογισμένα τα ποσά προς τον ΕΦΚΑ κάτι που διασφαλίζει ότι το διάστημα δεν θα παραγραφεί. Επίσης το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων ζητά πολιτική δέσμευση περί μη παραγραφής χρονικών διαστημάτων. Πάντως επισημαίνεται ότι μικροποσά της τάξης των 10 ευρώ θα λάβουν οι περισσότεροι συνταξιούχοι από την επιστροφή των παρανόμως παρακαρατηθέντων εισφορών υπέρ ασθένειας. Το υπουργείο Εργασίας ,σε ανακοίνωσή του, δεν δεσμεύεται για το χρόνο και τον τρόπο επιστροφής των ποσών, αν θα είναι δηλαδή άπαξ η σε δόσεις , τονίζοντας ότι θα ανακοινωθούν σύντομα λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία. Από την επιστροφή ωφελούνται κυρίως όσοι ελάμβαναν ως άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από 1.000 ευρω και άνω. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η πλειοψηφία των συνταξιούχων, δηλαδή 1,9 εκατ. συνταξιούχοι με συντάξεις χαμηλότερες των 1000 ευρώ πρέπει να περιμένουν να πάρουν πίσω ανάξια λόγου ποσά της τάξης των 10 ευρώ. Μόνο 100.000 συνταξιούχοι κυρίως από τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες και το ΤΕΒΕ θα πρέπει να περιμένουν σεβαστά ποσά έως και 3.000 ευρώ. Ηλίας Γεωργάκης

