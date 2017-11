Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σημαντική διάκριση για τις εφαρμογές του E-Radio Το E-Radio app στην πρώτη του συμμετοχή στα «Mobile Excellence Awards» κέρδισε 2 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου Μουσικού app και της πιο χρηστικής εφαρμογής για το 2017. Τα βραβεία «Mobile Excellence Awards» διοργάνωσε η εταιρία Boussias Communications σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN). Οι δυο διακρίσεις επιβραβεύουν την συνολική παρουσία του E-Radio app με βάση το περιεχόμενο, την καινοτομία, και τη χρηστικότητα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των 700.000 χρηστών που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή μας. Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Music & Performance Mobile Applications» Το χρυσό βραβείο της βραδιάς για το E-Radio app, στην κατηγορία «Music & Performance», επιβράβευσε το μοναδικό ελληνικό radio portal που είναι διαθέσιμο σε όλες τις φορητές συσκευές και πλατφόρμες (iOS, Android, Windows, Amazon), καινοτομώντας για τα δεδομένα της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής αγοράς. Μέσω της mobile εφαρμογής του E-Radio οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα καλύτερα ελληνικά ραδιόφωνα, με χαρακτηριστικά που δεν έχουν να ζηλέψουν καμία αντίστοιχη διεθνή εφαρμογή. Ασύγκριτο πλεονέκτημα αποτελεί ο πιο ενημερωμένος κατάλογος, με πάντα ενεργά links μετάδοσης, αλλά και η φιλική προς τον Έλληνα χρήστη αρχειοθέτηση. Αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Mobile App Usability» Το δεύτερο βραβείο αφορά ίσως την σημαντικότερη κατηγορία της βραδιάς. Η απλή και ξεκάθαρη φιλοσοφία του E-Radio app του χάρισε τη δεύτερη θέση στη κατηγορία «Mobile App Usability». Ο συνολικός σχεδιασμός ακολουθεί κατά κανόνα το branding του E-Radio, και έχει σε πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες του mobile user ώστε να βρίσκει σε 1-2 βήματα ότι θέλει ανάμεσα σε έναν μεγάλο όγκο πληροφορίας. Το E-Radio app σε νούμερα: – 700.000 downloads σε όλες πλατφόρμες (iOS, Android και Windows)

– 380.000 ενεργοί μηνιαίοι χρήστες

– Μέσο όρο παραμονής στο app 10:34 λεπτά

– 6.314 χρήστες του app σε όλες τις πλατφόρμες (iOS, Android, Windows και Amazon) έχουν βαθμολογήσει την εφαρμογή με πάνω από τέσσερα στα πέντε αστέρια

