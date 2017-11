Νοέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η γερμανική κυβέρνηση προσέφερε σήμερα τη στήριξή της στη Μαδρίτη για τους χερισμούς της στην κρίση στην Καταλονία, την επομένη της φυλάκισης οκτώ καθαιρεθέντων υπουργών της αυτονομιστικής κυβέρνησης.



«Για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση (της Γερμανίας) η Ισπανία είναι ένα κράτος δικαίου και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν βλέπω κανέναν λόγο να σχολιάσω τις αποφάσεις ισπανικών δικαστηρίων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Στέφεν Ζάιμπερτ.



«Παραμένει σημαντικό για εμάς να διατηρηθούν η ενότητα και η συνταγματική τάξη της Ισπανίας. Αυτό είναι το μείζον που μας ενδιαφέρει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Άγγελα Μέρκελ προσθέτοντας ότι το Βερολίνο «υποστηρίζει την ξεκάθαρη θέση του επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης» Μαριάνο Ραχόι. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

