Νοέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Γρήγορο πιάτο που θα σας χορτάσει. Υλικά για 4 άτομα 200 γραμμάρια φέτα ψιλοκομμένη

200 γραμμάρια σπανάκι

1/2 φλιτζάνι φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος (125 ml)

4 αυγά

1 κουταλάκι του γλυκού σάλτσα Tabasco

1/2 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο Εκτέλεση Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Βουτυρώνετε ένα στρογγυλό ταψί 32 εκ. Σε ξύλο κοπής ψιλοκόβετε το σπανάκι και το ρίχνετε σε ένα μεγάλο μπολ. Τρίβετε τη φέτα πάνω από τα φύλλα και προσθέτετε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Σε ένα άλλο μπολ, χτυπάτε την κρέμα γάλακτος με τα αυγά μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Προσθέτετε το μείγμα του αυγού στο μπολ με το σπανάκι, το tabasco και το μοσχοκάρυδο. Ανακατέψτε μια φορά και ρίχνετε στη βουτυρωμένη φόρμα. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο για 30 – 35 λεπτά.

