Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα 4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ, αγγίζει πλέον ο τζίρος του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, ο οποίος καταγράφει συνεχή και σημαντική ανάπτυξη. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο GR.EC.A (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GReek ECommerce Association) με τη συνεργασία της Mastercard (στρατηγικού συνεργάτη και υποστηρικτή του Συνδέσμου), προκύπτουν τα εξής: Όλο και περισσότεροι έμποροι προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους online (περισσότερα από 6.500 ελληνικά e-shops) Οι “online” καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκ. (σε σύνολο μεγαλύτερο από 7 εκ. χρήστες internet), σύνολο που αντιστοιχεί στο 40% του «online» πληθυσμού Σημαντική είναι και η αύξηση των αγορών από ελληνικά e-shops (περισσότεροι από το 80% των e-shoppers). Επίσης παρουσιάστηκε μία νέαενημερωτική πρωτοβουλία και καμπάνια που στόχο έχει να συμβάλλει στην πληροφόρηση των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τη χρήση των καρτών για αγορές στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, η καμπάνια έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με βασική επιδίωξη να βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να λύσουν απορίες και να ξεπεράσουν τους ενδοιασμούς που έχουν σχετικά με τη χρήση κάρτας, όταν πραγματοποιούν online αγορές. Φοβούνται τις κάρτες

Είναι εντυπωσιακό, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που παρουσίασε το ELTRUN (το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα (2016), ότι παρά την αλματώδη ανάπτυξη της χρήσης καρτών τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και της συνεχούς ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου, η αντικαταβολή παραμένει για τους Έλληνες η δημοφιλέστερη μέθοδος πληρωμής για τις online αγορές τους. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το υψηλό ποσοστό της αντικαταβολής στην Ελλάδα συνδέεται με τον φόβο των καταναλωτών για θέματα ασφάλειας και διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων (διαδικτυακή απάτη), καθώς και την ανησυχία για το προϊόν που τελικά θα παραλάβουν (ποιότητα, δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής κ.α.). Στον αντίποδα, ο GR.EC.A παρουσίασε τα οφέλη των ηλεκτρονικών πληρωμών και της χρήσης κάρτας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και τους εμπόρους. Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις online αγορές τους, οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους εύκολα και με μεγαλύτερη ευελιξία, εξοικονομώντας χρόνο τόσο κατά τη συναλλαγή, όσο και κατά την παραλαβή των προϊόντων τους. Παράλληλα, απολαμβάνουν και άλλα οφέλη, όπως εκπτώσεις και ευκολίες αποπληρωμής. Αντίστοιχα, οι έμποροι με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στα e-shops, εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε ένα διαφανές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, με ουσιαστικές δυνατότητες για ανάπτυξη εξωστρέφειας, μέσω του διασυνοριακού εμπορίου. Επιπρόσθετα, μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενισχύεται η μείωση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Το πιο ουσιαστικό πλεονέκτημα για όλες τις πλευρές είναι ότι οι συναλλαγές γίνονται αξιόπιστα και με ασφάλεια, απαντώντας έτσι σε ένα από τα βασικότερα ζητήματα των καταναλωτών, αλλά και σε μία ουσιαστική ανάγκη των εμπόρων. Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, ο GR.EC.A με την υποστήριξη της Mastercard, ανέλαβε την πρωτοβουλία για ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις online πληρωμές, με τη χρήση κάρτας, λανσάροντας την καμπάνια “Ξεπέρασέ το”, με στόχο τη δημιουργία και την εδραίωση μιας νέας κουλτούρας στις online αγορές και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών πληρωμών, με τη χρήση κάρτας. Η online καμπάνια

Η online ενημερωτική και εκπαιδευτική καμπάνια του GR.EC.A με τίτλο «Ξεπέρασέ το»«, έρχεται με χιούμορ να ενημερώσει τους καταναλωτές και να απαντήσει σε μία σειρά από ανησυχίες τους, σχετικά με τη χρήση κάρτας στο online περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος με τη συνδρομή της Mastercard, δημιούργησε εργαλεία, εκπαιδευτικά υλικά και video (https://youtu.be/URAuJ0lh_LQ), μέσα από τα οποία οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν και να βρουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη χρήση κάρτας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και συμβουλές για ασφαλείς online αγορές. Όλα τα παραπάνω υλικά είναι διαθέσιμα στο κοινό στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα http://xeperaseto.greekecommerce.gr/, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας. O Φώτης Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του GR.EC.A δήλωσε σχετικά πως «η προσπάθεια μας για την εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού και την εξοικείωση του με τις online αγορές, είναι διαρκής και συνεπής. Έτσι μετά την πρόσφατη υλοποίηση και παρουσίαση του Σήματος Αξιοπιστίας (Trustmark.gr), το οποίο ελέγχει και αξιολογεί τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε 120 κριτήρια, πριν τα πιστοποιήσει, τώρα προχωράμε σε συνεργασία με μία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών, όπως είναι η Mastercard. Μαζί μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και αξίες για τη δημιουργία ενός online περιβάλλοντος, που θα εμπνέει ασφάλεια και αξιοπιστία τους καταναλωτές».

Από την πλευρά της, η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard Europe για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, τόνισε ότι «το όραμα της Mastercard είναι απλές, ασφαλείς και φιλικές προς το χρήστη εμπειρίες ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στη Mastercard αξιοποιούμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και σχεδιάζουμε υπηρεσίες γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Συνεργαζόμαστε με τον GR.EC.A, σε μια πρωτοβουλία που θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα». in

