Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απροσδόκητες διαστάσεις έχει λάβει η κόντρα ανάμεσα σε Βαρκελώνη και Μαδρίτη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οκτώ υπουργοί της πρώην καταλανικής κυβέρνησης, ενώ ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Κάρλες Πουτζδεμόντ και άλλων τεσσάρων αυτονομιστών ζητεί η ισπανική εισαγγελία. Τα οκτώ μέλη της καθαιρεθείσας καταλανικής κυβέρνησης, που αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης, κατηγορούνται για εξέγερση, στάση και κακοδιαχείρηση πόρων και είναι ο πρώην αναπληρωτής αντιπρόεδρος, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, ο πρώην υπουργός Εργασίας, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πρώην υπουργός Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο πρώην υπουργός Πολιτισμού. Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για θέματα επιχειρήσεων, που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Πουτζδεμόντ προτού ψηφισθεί από το κοινοβούλιο η ανεξαρτησία, θα κληθεί να καταβάλλει, σύμφωνα με την εισαγγελία, 50.000 ευρώ.

Δικαστής θα αποφασίσει εάν τελικά θα επιβληθεί στους οκτώ αυτονομιστές ποινή φυλάκισης ύστερα από τη διεξαγωγή έρευνας και πιθανή δίκη. Ο Πουτζδεμόντ, σε διάγγελμά του σε καταλανικό τηλεοπτικό δίκτυο από το Βέλγιο, απαίτησε την αποφυλάκιση των οκτώ πρώην μελών του πρώην υπουργικού συμβουλίου Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί από την ισπανική εισαγγελία σε βάρος του έκπτωτου καταλανού προέδρου και άλλων τεσσάρων αυτονομιστών. Μεταξύ των τεσσάρων αυτών πολιτικών μελών είναι ο πρώην υπουργός Γεωργίας, ο πρώην υπουργός Υγείας και ο πρώην υπουργός Παιδείας. Η υπόθεση των πέντε αυτονομιστών του καταλανικού κοινοβουλίου θα εξετασθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω της κοινοβουλευτικής τους ασυλίας. Οι ακροάσεις τους έχουν αναβληθεί για τις 9 Νοεμβρίου. Καμία μετατόπιση δεν φαίνεται από την πλευρά του Κάρλες Πουτζδεμόντ όσον αφορά στο θέμα της κατάθεσής του στο ισπανικό δικαστήριο. Παραμένει στο Βέλγιο, αρνούμενος να εμφανιστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, κίνηση που αναμένεται να φέρει νέες σκληρές δηλώσεις από την ισπανική μεριά. Όπως τόνισε ο δικηγόρος του πρώην καταλανού προέδρου, το κλίμα που επικρατεί στη Μαδρίτη δεν επιτρέπει στον τελευταίο να εμφανιστεί. Σε συνέντευξή του στην De Morgen ο Πολ Μπέκερτ, ανέφερε ότι ο έκπτωτος πρόεδρος δεν εμπιστεύεται στο παραμικρό την ισπανική δικαιοσύνη και προτίθεται να παραμείνει το επόμενο χρονικό διάστημα στις Βρυξέλλες. Λίγα 24ωρα νωρίτερα ο Πουτζδεμόντ είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες ότι στο Βέλγιο μετέβη για λόγους ασφαλείας και όχι για να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Τόνισε, ακόμη, ότι θα επέστρεφε στην Ισπανία μόνο εάν διασφαλιζόταν η τήρηση της νομιμότητας. Εννέα, πάντως, μέλη της καθαιρεθείσας καταλανικής κυβέρνησης κατέθεσαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ενώ για τους οκτώ, που τέθηκαν υπό κράτηση, ζητήθηκε από την εισαγγελία να επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Όπως αναφέρεται από το μέσο ενημέρωσης Radio Nacional de España, το οποίο ανάρτησε φωτογραφία στο Twitter για τον πρώην καταλανό πρόεδρο, ο Πουτζδεμόντ εθεάθη σε καφέ των Βρυξελλών την ώρα που άλλοι καταλανοί πολιτικοί κατέθεταν στο δικαστήριο. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται το πολιτικό μέλλον της Ισπανίας, ενώ η κεντρική τράπεζα της χώρας προειδοποιεί για πιθανότητα εισόδου της καταλανικής οικονομίας σε τροχιά ύφεσης. Τι συμβαίνει μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας εκδώσει ένταλμα, τότε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης θα αποσταλεί σε βέλγους εισαγγελείς που θα έχουν ένα 24ωρο στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν εάν το έγγραφο είναι σωστό. Εάν αποφασίσουν ότι είναι, τότε σε 15 ημέρες θα πρέπει να συλλάβουν τον Πουτζδεμόντ και τους άλλους τέσσερις αυτονομιστές. Εάν ένας ή και όλοι ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, τότε η διαδικασία μπορεί να πάρει παράταση για άλλες 15 ημέρες.

Προθεσμία 60 ημερών έχει το Βέλγιο ώστε να επιστρέψει τους υπόπτους στην Ισπανία μετά τη σύλληψη. Εάν όμως οι ύποπτοι δεν εγείρουν νομικές αντιρρήσεις, τότε το χρονικό διάστημα μέχρι τη μεταφορά τους στην Ισπανία θα μειωθεί. Μια χώρα μπορεί να απορρίψει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εάν υπάρχουν φόβοι ότι με την έκδοση ο ύποπτος κινδυνεύει στη χώρα του όσον αφορά στο θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποτε θα αντιμετωπιστεί με μεροληψία στο δικαστήριο. Ελισάβετ Σταμοπούλου

