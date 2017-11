Νοέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb έχουν «νεκρώσει» την αγορά ενοικίασης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα και οι τιμές να τραβούν την ανηφόρα. Τεράστια μείωση των διαθέσιμων προς ενοικίαση διαμερισμάτων καταγράφουν τα ελληνικά μεσιτικά γραφεία, καθώς η επικράτηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων έχει «νεκρώσει» την αγορά των ετήσιων συμβολαίων προκαλώντας αγωνία σε εκατοντάδες ενοικιαστές, όπως ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM», ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, Γρηγόρης Λιάντας.



Γονείς έκλαιγαν γιατί δεν μπορούσαν να βολέψουν τα παιδιά τους Σκιαγραφώντας την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Λιάντας τόνισε πως δεν υπάρχουν σπίτια για να ενοικιαστούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, ούτε καν διαμερίσματα μικρού εμβαδού που εξυπηρετούσαν φοιτητές, ενώ στα ελάχιστα διαθέσιμα, τα μισθώματα αυξήθηκαν από 20 έως 50 ευρώ. «Το φθινόπωρο γινόταν χαμός από τους φοιτητές που έψαχναν σπίτι. Φέτος δεν υπήρχαν μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να νοικιάσουν σπουδαστές. Έψαχναν γονείς και από άλλες πόλεις και δεχόμασταν παράπονα και κλάματα, γιατί δεν μπορούσαν να βολέψουν τα παιδιά τους» είπε ο κ. Λιάντας και υπογράμμισε πώς «οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί και έχουν αύξηση από 20 έως 50 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του διαμερίσματος». Υποτυπώδης η διαθέση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων Όπως επίσης σημείωσε, η κίνηση στα μεσιτικά γραφεία για διάθεση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, συγκριτικά με την περσινή χρονιά, είναι υποτυπώδης. «Το τελευταίο εξάμηνο ήρθαν στο γραφείο μας δύο διαμερίσματα προς ενοικίαση και ενοικιάστηκε τελικά το ένα. Το 2016 είχαμε είκοσι διαμερίσματα για ενοικίαση» είπε.



Οι ενοικιαστές περιορίζουν τις απαιτήσεις τους Το «κυνήγι» για διαμέρισμα προς ενοικίαση έχει μειώσει δραματικά και τις αυτονόητες μέχρι πρότινος απαιτήσεις των ενοικιαστών, όπως επισήμανε ο πρόεδρος των μεσιτών. «Το άσχημο είναι ότι ενώ παλιά οι ενοικιαστές είχαν απαιτήσεις, τώρα το μόνο που ζητούν είναι ένα διαμέρισμα να μείνουν» εξήγησε. Η Πολιτεία να βάλει όρια Ο κ. Λιάντας υπογράμμισε πως η βραχυχρόνια μίσθωση αποφέρει δελεαστικά κέρδη, ωστόσο επισήμανε κάποιους προβληματισμούς τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. «Το ζήτημα είναι ότι κανένας ιδιοκτήτης δεν ξέρει τον ενοικιαστή του σπιτιού του, καθώς η μίσθωση είναι βραχυχρόνια (λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες). Εκείνο που έχουμε ακούσει και δεν ξέρω αν αληθεύει είναι ότι αρκετοί από αυτούς δεν προσέχουν τα έπιπλα και τον εξοπλισμό του διαμερίσματος» σχολίασε. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος υποστήριξε ότι «τα περισσότερα από αυτά είναι «μαύρα»» και πρόσθεσε ότι η Πολιτεία «πρέπει να κοιτάξει να βάλει κάποια όρια ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι, η πολιτεία, οι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές». iefimerida loading…

