Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με δύο παιγνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα της Ακαδημίας Βόλεϊ του Αστέρα Γρεβενών, στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της ένωσης σωματείων πετοσφαίρισης Μακεδονίας.

Το Σάββατο 4 Νοέμβρη στις 16:00, οι Κορασίδες φιλοξενούν την ομάδα του Αριστέα Φιλώτα Volleyball Team, στο κλειστό γυμναστήριο του δημοτικού αθλητικού κέντρου των Γρεβενών. Την Κυριακή 5 Νοέμβρη οι Παγκορασίδες μας, ταξιδεύουν στο Αμύνταιο για το παιγνίδι με τον Αριστέα Φιλώτα Volleyball Team, στις 12:00. Αστέρας Γρεβενών

