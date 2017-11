Νοέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ ίσως συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC), ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο επισημαίνοντας ότι διεξάγονται συζητήσεις για τη συνάντηση αυτή.



Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν στη σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20) στο Αμβούργο τον Ιούλιο, οπότε συζήτησαν τις κατηγορίες ότι η Μόσχα επενέβη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, όμως συμφώνησαν να επικεντρωθούν στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, αντί να διαφωνούν για το παρελθόν. Ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί έκτοτε.



Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν και ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν στη σύνοδο της APEC στο Βιετνάμ την επόμενη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο. «Δεν αποκλείουμε μια τέτοια συνάντηση, όντως συζητείται τώρα και θα σας ενημερώσουμε όταν ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 3rd, 2017 at 19:06 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.