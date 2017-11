Νοέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η Audi ανακαλεί σχεδόν 5.000 αυτοκίνητα στην Ευρώπη για να διορθώσει ένα λογισμικό αφού ανακαλύφθηκε πως εκπέμπουν υπερβολικά πολλά οξείδια του αζώτου, το ρυπογόνο αέριο μίγμα που η μητρική εταιρεία Volkswagen είχε αποκρύψει από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές με αποτέλεσμα να ξεσπάσει το 2015 το σκάνδαλο «dieselgate».



Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε σήμερα πως ενημέρωσε για το θέμα τη γερμανική αρχή οδικών μεταφορών KBA, η οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει. Η Audi ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό του λογισμικού σε 4.997 αυτοκίνητα Α8 με κινητήρες ντίζελ V8 2,4 λίτρων, από τα οποία 3.660 βρίσκονται στη Γερμανία και έχουν κατασκευαστεί από τον Σεπτέμβριο 2013 μέχρι τον Αύγουστο 2017.



Οι ενημερώσεις του λογισμικού θα είναι πιθανόν διαθέσιμες το πρώτο τρίμηνο του 2018 αφού πραγματοποιηθούν χειμερινές δοκιμές. newsbeast loading…

