Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με μοιραίο τον Παππά



Με μοιραίο τον κορυφαίο του μέχρι εκείνο το σημείο, Νίκο Παππά (22π.), ο Παναθηναϊκός «έπεσε» και στη Βιτόρια, χάνοντας ένα δικό του παιχνίδι και παρέμεινε χωρίς «διπλό» στην εφετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 85-84 από την Μπασκόνια, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχώρησαν σε 2-3 και είδαν τους Βάσκους να πανηγυρίζουν την πρώτη εφετινή ευρωπαϊκή επιτυχία τους. Μόλις 27» πριν από τη λήξη, ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ με 84-80! Σε μία βραδιά ρεκόρ για τον Νικ Καλάθη σε ασίστ και τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήλεγχε το δεύτερο ημίχρονο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας πλήρωσαν τις τάσεις αυτοχειρίας και τον… εγωϊσμό του Νίκου Παππά να «καθαρίσει» το παιχνίδι στα 6» για τη λήξη, όταν με το σκορ στο 83-84 επιχείρησε παρακινδυνευμένο ντράιβ και είδε τον Σενγκέλια να του λέει «όχι». Τι ακολούθησε; Αιφνιδιασμός για την Μπασκόνια, με τον Μπομπουά να πετυχαίνει στο 1,5» για τη λήξη το δίποντο του προσπεράσματος και τον Ρίβερς να αστοχεί στο νικητήριο καλάθι.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Νίκος Παππάς με 22 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (14) και ασίστ (14, ρεκόρ καριέρας στην Euroleague, προσπερνώντας τις 12 που είχε σημειώσει στις 11/4/2016 απέναντι στην Αναντολού). Σπουδαία εμφάνιση από Τζέιμς Γκιστ με 16 πόντους, αλλά και από Κρις Σίνγκλετον με 15 πόντους και 4/4 τρίποντα στο β’ δεκάλεπτο. Από τους νικητές ξεχώρισε ο Τζέισον Γκρέιντζερ με 20 πόντους. Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού δεν… ενεργοποιήθηκε σε κανένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου (σ.σ. δέχθηκε 47 πόντους στο α’ ημ.) και αν δεν υπήρχαν κάποια ξεσπάσματα των παικτών του, τότε η κατάσταση μπορεί να ήταν εφιαλτική για τους «πράσινους». Οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ μπήκαν δυνατά στο παρκέ, αλλά τα κενά στην άμυνα έδωσαν την ευκαιρία στην Μπασκόνια να «βομβαρδίσει» από τα 6,75 και με σερί 15-0 να ξεφύγει στο 6΄ με 22-11. Ωστόσο, ο Νίκος Παππάς ήταν εκεί και με επτά διαδοχικούς πόντους του το «τριφύλλι» κατάφερε να μειώσει σε 27-24. Λάθη σε άμυνα και επίθεση έφεραν τον Παναθηναϊκό και πάλι στο -10 (42-32 στο 17΄), μετά από κρεσέντο των Βάσκων από τα 6.75, αλλά αυτή τη φορά ήταν η στιγμή του Σίνγκλετον να ξεχωρίσει (4/4 τρίποντα στο β’ δεκ.), με τον Αμερικανό να μειώνει από την περιφέρεια σε 47-45, που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Με τον Καλάθη να δίνει ρεσιτάλ δημιουργίας και τους Γκιστ, Ρίβερς να αξιοποιούν τις ασίστ του, οι «πράσινοι» πέτυχαν την ανατροπή και με επιμέρους σκορ 7-13 προηγήθηκαν στο 25΄ με 58-54, ενώ βρίσκοντας ρυθμό στην άμυνα έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (63-67). Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε για πρώτη φορά με +7 (65-72 στο 33΄), αλλά στη συνέχεια κόλλησε επιθετικά… Η Μπασκόνια χτύπησε στη ρακέτα ισοφαρίζοντας σε 74-74 στο 35΄, αλλά Καλάθης και Παππάς φρόντισαν να κρατήσουν τους «πράσινους» σε τροχιά νίκης (80-84 στο 38΄). Ωστόσο, το τρίποντο που ακολούθησε του Γκρέιντζερ και το λάθος του Παππά, βοήθησαν τους Βάσκους να ολοκληρώσουν την ανατροπή με τον Μπομπουά και να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους. Τα δεκάλεπτα: 27-24, 47-45, 63-67, 85-84



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ (Σλοβενία), Γιόβτσιτς (Σερβία), Μπάλακ (Ισραήλ) ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ: Τίμα 9 (3), Βόιτμαν 2, Μαλμάνις 2, Χουέρτας 2, Μπομπουά 15 (2), Τζάνινγκ 12 (2), Ντιόπ, Γκρέιντζερ 20 (6), Πουαριέ 8, Σενγκέλια 15, Γκαρίνο. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σίνγκλετον 15 (4), Ρίβερς 12 (3), Παππάς 22 (3), Ντένμον 2, Γκιστ 16, Βουγιούκας, Λεκαβίτσιους 3 (1), Γκάμπριελ, Όγκαστ, Λοτζέσκι, Καλάθης 14 (14 ασίστ)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάμπεργκ (Γερμανία) 69-75

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία) 79-66

Μπασκόνια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 85-84

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 79-68

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Κίμκι (Ρωσία) 80-86



Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μάλαγα (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22:00 Novasports 2HD Ν-Η

Ολυμπιακός 4-0

Κίμκι 4-1

Ρεάλ Μαδρίτης 4-1

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 3-1

Βαλένθια 3-2

Μακάμπι Τελ Αβιβ 3-2

Φενέρμπαχτσε 3-2

Μπάμπεργκ 3-2

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-2

Ερυθρός Αστέρας 2-3

Παναθηναϊκός 2-3

Μπαρτσελόνα 1-3

Μάλαγα 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-4

Μπασκόνια 1-4

Αναντολού Εφές 0-4 in

