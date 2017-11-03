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ΕΠΣ Γρεβενών: Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του Σαββατοκύριακου

Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α –  Β Κατηγ. Προ παιδικού και Παίδων,  ως εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ ΠΑΙΔΩΝ

                                 ΣΑΒΒΑΤΟ  0411-2017  

ΜΕΡΑ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ   ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 11.00 πμ ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ
ΕΠΣ ΑΚΑΔ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 11.00 πμ ΣΟΥΛΑΣ ΧΡ

 

                                 Α και Β Κατηγορία

                                 ΣΑΒΒΑΤΟ  0411-2017  

ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ   ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ    3.00 μμ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ   ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ    3.00 μμ ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ   ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ  3.00 μμ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΤΕΓΟΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ   ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ    3.00 μμ ΣΟΥΛΑΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ

 

                             ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

                                ΚΥΡΙΑΚΗ   05 -11-2017  

ΜΕΡΑ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ   ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ 11.30 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ- ΤΕΓΟΣ-ΣΕΑΣΤΕΙΑΔΗΣ

 

                                 Α και Β Κατηγορία

                                ΚΥΡΙΑΚΗ   05 -11-2017  

ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ   ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 3.00 μμ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΡΑΤΖΑΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ   ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 3.00 μμ ΛΑΖΟΓΚΑ-ΤΕΓΟΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ 3.00 μμ ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ-ΝΤΟΛΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ   Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ    3.00 μμ ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον   κ.  ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ           τηλέφωνο 6945933656

This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 3rd, 2017 at 15:16 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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