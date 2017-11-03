ΕΠΣ Γρεβενών: Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του Σαββατοκύριακου
Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α – Β Κατηγ. Προ παιδικού και Παίδων, ως εξής:
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΩΡΑ
|ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04–11-2017
|ΜΕΡΑ
|ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ
|ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
|11.00 πμ
|ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ
|ΕΠΣ
|ΑΚΑΔ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
|11.00 πμ
|ΣΟΥΛΑΣ ΧΡ
Α και Β Κατηγορία
ΣΑΒΒΑΤΟ 04–11-2017
|ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ
|3.00 μμ
|ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ
|ΔΑΚ
|ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
|ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
|3.00 μμ
|ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
|ΜΕΓΑΡΟΥ
|ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ
|ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
|3.00 μμ
|ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΤΕΓΟΣ
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
|ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
|ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
|3.00 μμ
|ΣΟΥΛΑΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 -11-2017
|ΜΕΡΑ
|ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ
|ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
|11.30
|ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ- ΤΕΓΟΣ-ΣΕΑΣΤΕΙΑΔΗΣ
Α και Β Κατηγορία
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 -11-2017
|ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
|Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
|ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ
|3.00 μμ
|ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΡΑΤΖΑΣ
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
|ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
|ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
|3.00 μμ
|ΛΑΖΟΓΚΑ-ΤΕΓΟΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
|ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
|ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
|ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ
|3.00 μμ
|ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ-ΝΤΟΛΙΑΣ
|ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
|ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
|Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ
|3.00 μμ
|ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον κ. ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ τηλέφωνο 6945933656
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