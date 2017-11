Νοέμβριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Σταθερό παρέμεινε το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).



Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις, που αντανακλά το μέσο επιτόκιο όλων των δανείων τους, διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 1,72%.



Αντίστοιχα, ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού των νοικοκυριών για αγορά κατοικίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 1,89%. Αμετάβλητο παρέμεινε και το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. iefimerida loading…

