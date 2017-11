Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ορεινές περιοχές της χώρας ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού οι βουλευτές Ν.Δ. Κοζάνης Γ. Κασαπίδης και Φλώρινας Ι. Αντωνιάδης. Δεδομένου ότι ο χειμώνας στη Δυτική Μακεδονία είναι βαρύς και μακρύς, η θέρμανση αποτελεί είδος πρώτης ανάγκης και όχι είδος πολυτελείας, όπως έχει καταστεί με την υπερφορολόγηση για τις ορεινές αυτές περιοχές. Παράλληλα για την επίτευξη του σκοπού αυτού χωρίς σχετικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, οι βουλευτές προτείνουν να αντληθούν τα σχετικά κονδύλια από το πλεόνασμα που έχει ήδη επιτευχθεί. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Οικονομικών Θέμα: Μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης για ορεινές περιοχές και κάλυψη των απολεσθέντων εσόδων από το πρωτογενές πλεόνασμα του 1 δις ευρώ Κύριε Υπουργέ, Επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά ούτε και οι νησιωτικοί προορισμοί του νότου με το θερμό κλίμα και τη σχεδόν συνεχή ηλιοφάνεια, υπάρχουν αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας όπου ο χειμώνας ενσκήπτει νωρίς και βαρύς. Στη Δυτική Μακεδονία -για παράδειγμα- τα τζάκια έχουν αρχίσει ήδη να καπνίζουν όταν σε περιοχές του νότου οι παραλίες έχουν ακόμα κόσμο. Για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, η επαρκής θέρμανση είναι ζήτημα επιβίωσης. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης κατά τα τελευταία χρόνια, που οφείλονται κυρίως στους υπέρογκους φόρους που επέβαλε το κράτος, έχουν μετατρέψει τη θέρμανση από είδος πρώτης ανάγκης σε είδος πολυτελείας, στερώντας την από πολλούς συμπολίτες μας, κυρίως των ακριτικών και ορεινών περιοχών. Με δεδομένο πως δεν υπάρχει κανείς συμπολίτης μας που να μην έχει καθόλου ανάγκη τη θέρμανση, θα μπορούσατε να δώσετε μια άμεση λύση στο πρόβλημα προχωρώντας σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο και η κάλυψη των απολεσθέντων εσόδων να γίνει από το πολυδιαφημισμένο «πλεόνασμα» του 1 δις ευρώ το οποίο σκοπεύετε –όπως ισχυρίζεστε- να διανείμετε σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Κατόπιν των ανωτέρω, Ερωτάται ο κ. Υπουργός Προτίθεστε να προχωρήσετε σε μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, τουλάχιστον για τις περιοχές της χώρας με χαμηλή θερμοκρασία όπως η Δυτική Μακεδονία; Γιατί δεν διαθέτετε το πολυδιαφημισμένο πλεόνασμα του 1 δις ευρώ για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να επωφεληθούν όλοι οι συμπολίτες μας; ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 3rd, 2017 at 12:03 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.