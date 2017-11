Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Αλιείας, υπενθυμίζεται ότι: Σύμφωνα με το Β.Δ:142/71, άρθρο 1, παράγραφος 5, «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών»(ΦΕΚ Α΄/49) απαγορεύεται η αλιεία με κάθε εργαλείο και μέσο σε όλους τους ποταμούς, παραποτάμους και σε όλα τα ρέοντα ύδατα, για την προστασία της αναπαραγωγής της Πέστροφας, πανίδας πολύτιμης και ευαίσθητης για τον τόπο μας, από 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Για παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων και αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις ( επιβολή προστίμου , κατάσχεση και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων , κατάσχεση , εκποίηση ή καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών) σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1740/87 και 2040/92 Η τήρηση του παραπάνω Β.Δ. διενεργείται από τη Δ/νση Δασών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Διευθυντής Νικόλαος Τάκας

