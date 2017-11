Νοέμβριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αίτηση αποφυλάκισης ταυτόχρονα με την άφιξη τους στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, κατέθεσαν η Βίκυ Σταμάτη και η κόρη του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Αρετή Τσοχατζοπούλου οι οποίες καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 8 ετών για τις «χρυσές μίζες» των εξοπλιστικών. Οι δύο γυναίκες οι οποίες μεταφέρθηκαν σήμερα στις φυλακές Ελαιώνα, υπέβαλαν αίτηση για την υφ’ όρον απόλυσή τους, τονίζοντας ότι έχουν εκτίσει μέρος της ποινής τους και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για να αποφυλακιστούν με όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογη κίνηση πρόκειται να γίνει και από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος το πρωί πέρασε την πόρτα των φυλακών Χαλκίδας. Οι συνήγοροι του πρώην υπουργού προτίθενται να προχωρήσουν σε αίτηση για υφ’ όρον απόλυση και του Άκη Τσοχατζόπουλου, αξιοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις που προβλέπονται στο νόμο Παρασκευόπουλο για υπέργηρους καταδίκους, σε συνδυασμό μάλιστα με την επίκληση των σοβαρότατων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο πρώην υπουργός. Ελευθερία Κόλλια

