Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ ακολούθησαν το δρόμο των Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των ομίλων εξασφάλισαν την πρόκριση στην φάση των νοκ άουτ αγώνων του Champions League. Η… διαστημική ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν καταλαβαίνει ούτε από έδρες, ούτε από ονόματα. Μέσα στο «σπίτι» της πρωτοπόρου της Serie A, Νάπολι, οι «πολίτες» κατάφεραν να πάρουν μεγάλο «διπλό» με 4-2 και με αυτό να «σφραγίσουν» το «εισιτήριο» για τους «16». Ο Σέρχιο Αγουέρο «έγραψε ιστορία» στην αναμέτρηση, καθώς με το γκολ που πέτυχε στο 68΄ έφτασε τα 178 με τη φανέλα της Σίτι κι έγινε ο πρώτος όλων των εποχών στα χρονικά του συλλόγου, ξεπερνώντας κατά ένα (177) τον Έρικ Μπρουκς. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η Τότεναμ είχε προειδοποιήσει την Ρεάλ Μαδρίτης κι απόψε (1/11) φρόντισε να της δώσει ένα καλό μάθημα στο «Γουέμπλεϊ». Οι «πετεινοί» του Μαουρίσιο Ποκετίνο επικράτησαν με 3-1 των πρωταθλητών Ευρώπης και προκρίθηκαν πανηγυρικά στον επόμενο γύρο του Champions League. Οι «μερένγκες» επιβεβαίωσαν ότι η ήττα τους από την Χιρόνα δεν ήταν τυχαία, ούτε η παρατεταμένη «κοιλιά» που παρουσιάζουν εδώ κι αρκετό καιρό. Όρθιος ο ΑΠΟΕλ στο Ντόρτμουντ, 1-1 με τη Μπορούσια Ο ΑΠΟΕΛ παρέμεινε στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης στον 8ο όμιλο, καθώς για δεύτερο συνεχή αγώνα υποχρέωσε την Μπορούσια Ντόρτμουντ σε ισοπαλία με 1-1, αυτή τη φορά στο «Signal Iduna Park». Ταυτόχρονα, ουσιαστικά καταδίκασε σε αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League την (παραπαίουσα) ομάδα του Πίτερ Μπος, που μετρά μόλις δύο βαθμούς σε τέσσερις αναμετρήσεις. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 29ο λεπτό με τον Γκερέιρο, αλλά ο Ποτέ ισοφάρισε στο 51΄ σκοράροντας για δεύτερη φορά εναντίον των Βεστφαλών, αφού ήταν εκείνος που είχε «γράψει» το 1-0 στον αγώνα του ΓΣΠ. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (Πέτερ Μπος): Μπούρκι, Μπάρτρα, Παπασταθόπουλος, Τοπράκ (87΄ Σίρλε), Ραφαέλ Γκερέιρο (72΄ Σμέλτσερ), Βάιγκλ, Γκέτσε, Καγκάουα, Πούλισιτς, Φίλιπ (65΄ Γιαρμολένκο), Ομπαμεγιάνγκ. ΑΠΟΕΛ (Γιώργος Δώνης): Πέρεθ, Βούρος, Ρουέδα, Μερκής, Καρλάο, Αλεξάνδρου (46΄ Σαλάι), Μοράις, Βινίσιους, Ζαχίντ, Αλωνεύτης (82΄ Φαρίας), Ποτέ (74΄ Ντε Καμάργκο).

Μπεσίκτας – Μονακό 1-1 Απέτυχε να «σφραγίσει» την πρόκρισή της, για πρώτη φορά στα χρονικά σε νοκ άουτ φάση του Champions League, η Μπεσίκτας, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των ομίλων. Στην «κόλαση» της Vodafone Arena, η ομάδα του Γκιουνές παραχώρησε ισοπαλία με σκορ 1-1 στην Μονακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου και, πλέον, θα περιμένει το άλλο ματς του γκρουπ (Πόρτο-Λειψία) για να μάθει εάν θα περάσει από σήμερα (1/11) στο γύρο των «16» της διοργάνωσης ή, θα χρειαστεί να περιμένει κι άλλο. Οι πρωταθλητές Γαλλίας αποδείχθηκαν «σκληρό καρύδι», καθώς προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Ρόνι Λόπες, ωστόσο, στο 54΄ οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με τον Τοσούν από το σημείο του πέναλτι. Ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών για τους Τούρκους στους ομίλους (προέρχονταν από το 3Χ3), ενώ η Μονακό έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι για την κατάκτηση της 3ης θέσης που οδηγεί στους «32» του Europa League (είναι τελευταία με 2 βαθμούς).

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 5ος ΟΜΙΛΟΣ

Σεβίλη (Ισπανία)-Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία) 2-1

(30΄ Λενγκλέ, 60΄ Μπανέγα – 78΄ Ζε Λουίς) Λίβερπουλ (Αγγλία)-Μάριμπορ (Σλοβενία) 3-0

(49΄ Σαλάχ, 67΄ Τσαν, 90΄ Στάριτζ) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Λίβερπουλ 4 2-2-0 13-3 8

Σεβίλη 4 2-1-1 8-8 7

Σπαρτάκ Μόσχας 4 1-2-1 8-5 5

Μάριμπορ 4 0-1-3 1-14 1 6ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι (Ιταλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-4

(21΄ Ινσίνιε, 62΄πεν. Ζορζίνιο – 34΄ Οταμέντι, 48΄ Στόουνς, 68΄ Αγουέρο, 90΄+2 Στέρλινγκ) Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 3-1

(14΄ Φερέιρα, 17΄,68΄ Μάρλος – 12΄ Γιόργκενσεν) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Σίτι 4 4-0-0 12-3 12

Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 3-0-1 7-5 9

Νάπολι 4 1-0-3 7-9 3

Φέγενορντ 4 0-0-4 3-12 0 7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μονακό (Γαλλία) 1-1

(54΄πεν. Τοσούν – 45΄+1 Ρόνι Λόπεζ) Πόρτο (Πορτογαλία)-Λειψία (Γερμανία) 3-1

(13΄ Ερέρα, 61΄,90΄+3 Περέιρα – 48΄ Βέρνερ) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπεσίκτας 4 3-1-0 8-3 10

Πόρτο 4 2-0-2 9-7 6

Λειψία 4 1-1-2 5-8 4

Μονακό 4 0-2-2 3-7 2 8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 1-1

(29΄ Γκερέιρο – 52΄ Ποτέ) Τότεναμ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-1

(27΄,56΄ Άλι, 65΄ Έρικσεν – 80΄ Ρονάλντο) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Τότεναμ 4 3-1-0 10-3 10

Ρεάλ Μαδρίτης 4 2-1-1 8-5 7

Ντόρτμουντ 4 0-2-2 4-8 2

ΑΠΟΕΛ 4 0-2-2 2-8 2 in

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 2nd, 2017 at 07:08 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.