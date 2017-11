Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Το νέο, αποκλειστικά 5θυρο, VW Golf TGI αξιοποιεί την 20ετή τεχνογνωσία της γερμανικής εταιρείας στους κινητήρες φυσικού αερίου CNG.



Έτσι κινείται από ένα τετρακύλινδρο σύνολο 1.400 κυβικών που καταναλώνει και φυσικό αέριο και αποδίδει 110 ίππους και 200 Nm ροπής. Που εξασφαλίζουν ένα 0-100 χλμ./ώρα οσε 10,6’’ και μια τελική ταχύτητα 195 χλμ./ώρα. Το πιο εντυπωσιακό αριθμητικό στοιχείο του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η μέση κατανάλωσή του, η οποία ανέρχεται σε μόλις 3,5 κιλά φυσικού αερίου/100 χιλιόμετρα, που με τις τρέχουσες τιμές μεταφράζεται σε κόστος μόλις 3 € για κάθε 100 χιλιόμετρα. Ο κινητήρας λειτουργεί κατά προτεραιότητα με φυσικό αέριο κίνησης το οποίο αποθηκεύεται υπό συνθήκες υψηλής πίεσης σε δύο ειδικές δεξαμενές χωρητικότητας 7,5 κιλών η κάθε μία -σύνολο 15 κιλά. Σημαντικό είναι πως το ρεζερβουάρ καυσίμου διατηρείται στα 50 λίτρα, ενώ συνολικά προκύπτει μια συνολική αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων, από τα οποία τα 430 αντιστοιχούν στην κατανάλωση φυσικού αερίου.



Η εναλλαγή των δύο καυσίμων γίνεται αυτόματα και χωρίς να γίνεται ουσιαστικά αντιληπτή από τον οδηγό ενώ ο πίνακας οργάνων διαθέτει ένδειξη καυσίμου τόσο για το CNG όσο και για τη βενζίνη. Ο κινητήρας 1.4 TGI των 110 ίππων συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων. iefimerida loading…

