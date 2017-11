Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Το κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι (για κάποιους από εμάς) ο λόγος για να είμαστε κεφάτοι το πρωί.



Ενα σούπερ τραγανό απ’ έξω και αφράτο μέσα, με γεμάτη, ελαστική ζύμη κουλούρι, μπορεί να μας φτιάξει όλη την ημέρα. Γι αυτό και οι περισσότεροι λάτρεις της στρογγυλής λιχουδιάς με το σουσάμι, έχουμε σταμπάρει τα (λίγα είναι η αλήθεια) καλά κουλούρια της πόλης και αλλάζουμε το δρομολόγιο προς τη δουλειά για να κάνουμε επίσκεψη στον αγαπημένο μας φούρνο. Η ιεροτελεστία αυτή μπορεί να χαλάσει για έναν μόνο λόγο. Να φτιάξουμε -και να πετύχουμε- σπιτικό κουλούρι Θεσσαλονίκης μόνοι μας. Αυτό τουλάχιστον συνέβη όταν έφτιαξα για πρώτη φορά τη συνταγή του Ακη Πετρετζίκη για κουλούρι Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα κουλούρια της Αθήνας, ακόμη και όσα είχα στο μυαλό μου ως κορυφαία, «εξαφανίστηκαν». Στο crash-test του κουλουριού, αυτή η συνταγή, θα σου δώσει τα πιο ω-ρ-α-ί-α, τραγανά, ελαστικά, μυρωδάτα κουλούρια που έφαγες ποτέ. Συστατικά 150 γρ. αλεύρι σκληρό

350 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

7 ½ γρ. αλάτι

35 γρ. ζάχαρη

275-300 γρ. νερό σε θερμοκρασία δωματίου

2 φακελάκια ξερή μαγιά Για την επικάλυψη σουσάμι

2 κ.σ. ζάχαρη

500 γρ. χλιαρό νερό Μέθοδος Εκτέλεσης

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200ο C στον αέρα.

Στο κάδο του μίξερ ρίχνουμε το νερό με τη μαγιά και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Αφήνουμε για 5-6 λεπτά να φουσκώσει η μαγιά.

Προσθέτουμε στον κάδο όλα τα υπόλοιπα υλικά για τη ζύμη (το αλεύρι σκληρό, το αλεύρι γ.ο.χ., τη ζάχαρη και το αλάτι) και τα χτυπάμε με τον γάντζο σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα για 7-8 λεπτά ταχύτητα μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη, ελαστική και εύκολη στο δούλεμά της. Η ζύμη θα ξεκινάει να ξεκολλάει από τον πάτο.

Λαδώνουμε τα τοιχώματα ενός μπολ και μεταφέρουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί εκεί μέσα σκεπάζοντάς το με μία μεμβράνη για 30’- 1 ½ ώρα μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της.

Γεμίζουμε ένα μπολ με το νερό (500γρ.) και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη, και ένα άλλο μπολ με το σουσάμι.

Λαδώνουμε τον πάγκο εργασίας μας, βάζουμε τη ζύμη και κόβουμε σε κομμάτια βάρους 80 γρ. (10 τεμ) .

Σχηματίζουμε με τα κομμάτια ζύμης μπαλάκια. Το κάθε μπαλάκι το πλάθουμε με τα χέρια μας σαν λουκάνικο και ενώνουμε τις 2 άκρες για να σχηματίσουμε το κουλούρι μας. Προσέχουμε όλα τα κουλούρια να έχουνε την ίδια διάμετρο.

Βουτάμε το κάθε κουλούρι μέσα στο νερό και αμέσως μετά στο μπολ με το σουσάμι.

Τοποθετούμε σε ταψιά (35×40) που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα και ψήνουμε για 15-20 λεπτά περίπου μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα.

Για το σερβίρισμα προτείνω να τα αλείψουμε με λιωμένο βούτυρο όσο είναι ακόμα ζεστά και να τα συνοδεύσουμε με blue cheese ή φέτα και σταφύλι πίκλα!!!



