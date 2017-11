Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Συμφωνία για συμμετοχή του Κινεζικού κρατικού ομίλου SHENHUA σε αιολικά πάρκα που αναπτύσσει ο όμιλος Κοπελούζου στην Ελλάδα, καθώς και για είσοδο στην κοινή εταιρεία της ΔΕΗ και του ομίλου Κοπελούζου, ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS, υπεγράφη σήμερα στην Αθήνα.



Οι συμφωνίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανάπτυξης που υπεγράφη στις 12 Μαΐου 2017 στο Πεκίνο μεταξύ των δύο ομίλων, η οποία προβλέπει συνεργασία στους τομείς της πράσινης ενέργειας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν σήμερα:

Η SHENHUA, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Shenhua Renewable Co., Ltd, απέκτησε το 75% των μετοχών τεσσάρων Αιολικών Πάρκων που αναπτύσσει ο όμιλος Κοπελούζου, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία ή υπό κατασκευή. Η επένδυση αυτή είναι η πρώτη Κινέζικης εταιρείας στην Ελλάδα στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας. Η συνεργασία των δυο Ομίλων θα επεκταθεί και στα άλλα Αιολικά Πάρκα που αναπτύσσει ο όμιλος Κοπελούζου.

Υπεγράφη τριμερής συμφωνία (MoU) μεταξύ της SHENHUA, της ΔΕΗ και του ομίλου Κοπελούζου, για την είσοδο της SHENHUA ως εταίρου στην κοινή εταιρεία ΔΕΗ – Κοπελούζου ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε. Η Κινεζική κρατική εταιρεία SHENHUA GROUP CORPORATION LIMITED είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός άνθρακα στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα από συμβατικές αλλά και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η SHENHUA είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογίες για την καθαρή εξόρυξη και την μείωση των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, επιτυγχάνοντας σε μονάδες της εκπομπές ρύπων χαμηλότερες και από αυτές των μονάδων φυσικού αερίου. Ο όμιλος Κοπελούζου είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Ελλάδας με δραστηριότητες σε τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές.

