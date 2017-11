Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Δεν αρκεί να αγοράσετε μια όμορφη κούνια, καθώς η επιλογή κατάλληλου βρεφικού στρώματος εξασφαλίζει ασφαλή και ποιοτικό ύπνο στο αγγελούδι σας. Το mother.gr καταγράφει τα βασικά κριτήρια για να κινηθείτε στοχευμένα:



Αυτονόητο μεν, σημαντικό να επισημανθεί δε είναι οι διαστάσεις του στρώματος. Θα πρέπει να έχετε μετρήσει την κούνια και να μην είναι ούτε μεγαλύτερο, ούτε μικρότερο από όσο πρέπει. Θα πρέπει επίσης να είναι όσο σκληρό πρέπει, αφού σε διαφορετική περίπτωση ρισκάρετε την περίπτωση ασφυξίας του μωρού. Αν δε νιώθετε σίγουροι στην αξιολόγηση του στρώματος με βάση αυτό το κριτήριο, ζητήστε βοήθεια. Για λόγους υγιεινής-και όχι μόνο-βγάλτε από το μυαλό σας την ιδέα να χρησιμοποιήσετε δανεικό στρώμα ή εκείνο που είχατε στην κούνια του πρώτου μωρού. Η αγορά καινούριου είναι μονόδρομος! Η παροχή στήριξης στη σπονδυλική στήλη του μωρού είναι κάτι ακόμα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Άρα λοιπόν είναι πιο ασφαλές να επιλέξετε στρώμα αξιόπιστης εταιρείας. Όπως κι εσείς, έτσι και το μωρό έχει ανάγκη να νιώθει άνετα και να χαλαρώνει εύκολα όταν ξαπλώνει στο βρεφικό στρωματάκι του. Ίσως κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις στον/στην πωλητή/πωλήτρια να σας οδηγήσουν σε μια σωστή επιλογή.



Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, κάθε άλλο μάλιστα, είναι τα υλικά από τα οποία αποτελείται το στρώμα. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το δέρμα του μωρού για να αποφευχθούν μολύνσεις και αλλεργίες.

