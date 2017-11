Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από υποθέσεις που χειρίσθηκαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και η Ομάδα Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, καταστράφηκαν σήμερα (02-11-2017) με μέριμνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς. Ειδικότερα, καταστράφηκαν 656 κιλά και 371,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης με καύση σε υψικάμινο στο εργοστάσιο του ΑΗΣ Καρδιάς.



Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε ενώπιον Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει η Αντιεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Καστοριάς και μετέχουν οι Προϊστάμενοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς που ενήργησε την προανάκριση και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς, με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΑΗΣ Καρδιάς.

