Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Κιβωτός Γρεβενών, γιόρτασε για πρώτη φορά φέτος την Αγία Παρθενομάρτυρα Ελένη την εκ Σινώπης του Πόντου, η μνήμη της οποίας τιμάται την 1η Νοεμβρίου. Την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, παραμονή της εορτής, τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κιβωτού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών της Μητροπόλεως, ευλαβών πιστών και παιδιών του Ποντιακού Συλλόγου Κιβωτού. Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού τελέστηκε Αρτοκλασία και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερον τον π. Λουκά Πιλιτσίδη, ο οποίος για περισσότερα από τριανταπέντε χρόνια υπηρέτησε το θυσιαστήριο του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου της Κιβωτού. Στη συνέχεια, κλήρος και λαός λιτάνευσαν την εικόνα της Αγίας Ελένης γύρω από το Ναό. Την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, τελέστηκε Αρχιερατική Θέια Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και συλλειτουργούντων ιερέων της Μητροπόλεως, στην οποία συμετείχαν πολλοί πιστοί αλλά και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου της Κιβωτού. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο Αγιασμός της Πρωτομηνιάς.





































































