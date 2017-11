Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον Τύρναβο βρέθηκε ο γνωστός δικηγόρος από τα Γρεβενά ορμώμενος ο Ανδρέας Πάτσης ο οποίος είχε συνάντηση με αυτοδιοικητικούς και άλλους πολίτες του Νόμου Γρεβενών και κυρίως του ορεινού όγκου της Βόρειας Πίνδου, που το χειμώνα είναι κάτοικοι του Νομού Λάρισας. Στην ομήγυρη ο πρώην Αντιδήμαρχος Γρεβενών και π. κοινοτάρχης Σμίξης Γιάννης Νασίκας, ο πρώην κοινοτάρχης Σαμαρίνας Γιώργος Λιούπας, ο νύν Πρόεδρος Τ.Κ. Αβδέλλας Γιάννης Γκάνας, η Πρόεδρος των Σμιξιωτών Μαρίας Γίτση και άλλοι φίλοι.

Κύριο θέμα συζήτησης τα ζητήματα που αφορούν την μονοεδρική περιφέρεια Γρεβενών καθώς και η πρόταση από πολλούς Γρεβενιώτες ο Ανδρέας Πάτσης να είναι υποψήφιος βουλευτής Γρεβενών με την Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της παράταξης, δεν κάνει όμως δηλώσεις επί του θέματος αφού τον πρώτο λόγο έχει για το σοβαρό αυτό ζήτημα ο Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοσίευση εφημερίδας Λάρισας

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 1/11/2017

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 2nd, 2017 at 07:49 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.