Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ανατροπές αλλά και σαρωτικές αλλαγές έρχονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, τα πρόστιμα στους παραβάτες οδηγούς θα πρέπει να έχουν παιδευτικό περιεχόμενο και όχι εισπρακτικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και σε κάποια σχεδιάζεται μείωση ακόμα και κατά 40%, με εξαίρεση τις παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη, STOP, κατανάλωσης αλκοόλ και παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις για τις οποίες θα γίνεται απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Συγκεκριμένα, ο νέος ΚΟΚ ταξινομεί τις παραβάσεις σε τρεις κατηγορίες: στις χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Η διαβάθμιση θα γίνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Προβλέπονται επίσης και δύο πρόσθετες κατηγορίες: της πολύ υψηλής συχνότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Και στις δύο θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 60 ημέρες. Απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, λόγω: Χρήσης κινητού τηλεφώνου χωρίς την χρήση ακουστικών ή χωρίς την τοποθέτηση κινητού σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση.

Παρεμπόδισης ραμπών διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή στάθμευσης σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.

Χρήσης της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Παραβίασης διατάξεων για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους

Παραβίασης διατάξεων για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών

Ρίψης αντικειμένων ή ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το τσιγάρο Μάλιστα επισημαίνεται πως στην περίπτωση υποτροπής -αν ο οδηγός επαναλάβει την παράβαση- μέσα σε ένα 6μηνο από την προηγούμενη, τότε θα αφαιρούνται πινακίδες και δίπλωμα απευθείας για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες), ενώ ο παραβάτης θα πρέπει να δώσει ξανά εξετάσεις για την επανέκδοση του διπλώματος.

Ποια πρόστιμα παραμένουν ίδια Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

Παραβίαση STOP

Κατανάλωση αλκοόλ

Παραβάσεις διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων Στα 150 χιλ. το όριο ταχύτητας Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου, ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα αύξησης του ορίου ταχύτητας από τα 130 χιλιόμετρα στα 150 χιλιόμετρα μετά από μελέτη και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Απαγορεύσεις τίθενται για τις τετράτροχες μοτοσυκλέτες (γουρούνες), όπου απαγορεύεται η χρήση τους στο οδικό δίκτυο της χώρας. Πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα Ειδικότερα, ενιαία πρόστιμα για όλους και προσαύξηση μέχρι το τριπλάσιο του προστίμου ανάλογα με το εισόδημα ή την περιουσία του παραβάτη περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για θέματα Μεταφορών που παρουσίασε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης. Παράλληλα σημείωσε πως υπάρχει ένας κώδικας με χιλιάδες παραβάσεις, όπου κάθε μία έχει το δικό της πρόστιμο. Δεν είναι κατανοητό ποια παράβαση είναι επικίνδυνη και ποια κοστίζει περισσότερο στην κοινωνική συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό θα αφιερωθούν διδακτικές ώρες σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου για θέματα οδικής συμπεριφοράς. «Θέλουμε να χτυπήσουμε την αρχή «έχω λεφτά, παρανομώ και πληρώνω»» δήλωσε ο κ. Σπίρτζης. «Οι ίδιοι κανόνες προβλέπονται στην Ελβετία, στη Φινλανδία, σε χώρες που εφαρμόζουν τις αρχές της πραγματικής ίσης μεταχείρισης των πολιτών» ανέφερε. Τι αλλάζει για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα Θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου, με στόχο την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων με συγκεκριμένες βεβαιώσεις που πλέον θα παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τέτοιες βεβαιώσεις είναι η έγκριση τύπου με την οποία ταξινομήθηκε ένα αυτοκίνητο, ημερομηνία ταξινόμησης, βεβαίωση από επίσημους αντιπροσώπους σχετικά με ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει, βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης κ.α. Θα χρειάζεται ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή πως έχει λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Σύμφωνα με τον υπουργό υπάρχουν πολίτες που έχουν αγοράσει πολύ ακριβά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που στη συνέχεια διαπιστώνεται πως δεν αντιστοιχούν τα χαρακτηριστικά τους, σε αυτά για τα οποία πλήρωσαν. Στον νέο νόμο, που περιλαμβάνεται μαζί με τα ταξί στο νομοσχέδιο για τις μεταφορές, ο εισαγωγέας θα αποζημιώνει πλήρως τον αγοραστή αν διαπιστωθεί πως η άδεια κυκλοφορίας δεν αντιστοιχεί στα πραγματικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Όπως γίνεται γνωστό, θα δημιουργηθεί το ψηφιακό μητρώο οδικών μεταφορών στο υπουργείο Υποδομών. Εκεί θα καταγράφονται ψηφιακά ανά επιχείρηση, τα οχήματα, οι οδηγοί, οι σχέσεις εργασίας κ.λπ. Σήμερα για να γίνουν οι έλεγχοι απαιτούνται μικτά κλιμάκια από τρεις υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Νέες ρυθμίσεις για τα δημόσια ΚΤΕΟ Στις νέες ρυθμίσεις θα περιληφθούν και διατάξεις για τα δημόσια ΚΤΕΟ. «Υπάρχουν διατάξεις για τα δημόσια ΚΤΕΟ που έχουν συγκεκριμένη ελάχιστη αμοιβή σε αντίθεση με τα ιδιωτικά, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός ανταγωνισμού. Οι προβλέψεις έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με συγκεκριμένη στοχοθεσία και κατεύθυνση». Πλέον με απόφαση της Περιφέρειας που ανήκουν, τα ΚΤΕΟ θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις τιμές σύμφωνα με τον ανταγωνισμό στην περιοχή που δραστηριοποιούνται. Επίσης θα μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Επανέρχονται τα ασυμβίβαστα σε σχέση με τους ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ όπως πρώην γενικοί διευθυντές ή συγγενικά τους πρόσωπα. Αλλαγές και στην κυκλοφορία των ποδηλάτων Αλλαγές έρχονται και στην κυκλοφορία των ποδηλάτων με ρυθμίσεις για την οδική συμπεριφορά των οδηγών τους, για τη φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες και άλλα.

Επίσης, γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια για τους οδηγούς που μεταφέρουν μαθητές. Στο εξής μπαίνουν όρια ηλικίας που θα είναι τα 55 χρόνια για οδηγούς λεωφορείων, όριο το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 65, εφόσον κατά πενταετία υπάρχουν εξετάσεις για οδική συμπεριφορά και υγεία. Οδηγοί που έχουν συμπληρώσει τα 75 έτη θα υποχρεώνονται, ανά πενταετία, σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και δεν θα έχουμε μόνο τις ιατρικές βεβαιώσεις όπως σήμερα.

Τηλεφωνικό κέντρο στο υπουργείο για παράπονα και καταγγελίες Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων. Με απόφαση του υπουργού καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, του τηλεφωνικού κέντρου και της υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms). Πότε θα καταστρέφονται οι πινακίδες των ΙΧ Κάθε πινακίδα οχήματος που αφαιρείται καταχωρείται μηχανογραφικά στο αρχείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα που είναι σε ακινησία μετά την πάροδο 2 ετών, η αρμόδια ΔΟΥ προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων οχήματος, η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, με την πάροδο 2 ετών από τη λήξη του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης. Οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες χορηγούν βεβαίωση καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας, κατόπιν αίτησης εκ μέρους του ιδιοκτήτη – κατόχου του οχήματος. iefimerida

