Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η περαιτέρω ενίσχυση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η καθιέρωση της κατ΄οίκον διανομής φαρμάκων για όσους πάσχουν από βαριές και χρόνιες ασθένειες είναι ορισμένες από τις προτάσεις της ΝΔ, που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Μιλώντας στο 3ο Προσυνέδριο του Κόμματος στα Ιωάννινα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή την κοινωνική πολιτική που ακολουθεί αλλά και τους χειρισμούς της τόσο στον τομέα της υγείας αλλά και στα εργασιακά, τομείς στους οποίους το Προσυνέδριο ήταν αφιερωμένο. «Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνει τους φτωχούς, φτωχότερους. Προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Δημιούργησε τη γενιά των 360 ευρώ, ενώ ανέχεται συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτρέπει συχνά να δοκιμάζεται η αξιοπρέπεια των ανθρώπων στις ουρές στα νοσοκομεία ή στο μετρό, καθώς δεν είναι ικανοί να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για το ηλεκτρονικό εισιτήριο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΝΔ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως η ΝΔ «σχεδιάζει προσεκτικά την επόμενη μέρα, επειδή πιστεύουμε ότι τώρα χρειάζεται συνεκτικό εθνικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο πηγαίνει πάνω και περά από μνημόνια, το οποίο θα μπορεί να παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία, με όρους αλήθεια και αξιοπρεπείας και να εφαρμοστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα». Τόνισε πως η ΝΔ έχει της δική της, διαφορετική αντίληψη, που δεν θέλει να εξισώσει την ελληνική κοινωνία προς τα κάτω, ενώ ανακοίνωσε πως επεξεργάζεται ένα γενναίο και τολμηρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί στο 11ο Συνέδριο του κόμματος. Ειδικότερα, όσον αφορά τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την Υγεία, σ’ αυτές περιλαμβάνεται η καθιέρωση ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και η επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για τους χρόνια πάσχοντες. Παράλληλα σημειώθηκε πως στόχος της ΝΔ είναι να γίνουν προσλήψεις κυρίως νοσηλευτών, αλλά και ιατρών, αλλά και ανάγκη εισαγωγής επαγγελματικού management στα νοσοκομεία. Eξήγγειλε την κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, που θα είναι προσβάσιμος σε όλους τους παρόχους υγείας, ενώ τόνισε πως στις διοικήσεις των νοσοκομείων δεν θα τοποθετούνται αποτυχημένοι βουλευτές η κομματικά στελέχη. Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως θα εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος και η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων σε καρκινοπαθείς. «Επιδίωξη είναι η υλοποίηση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού τον οποίο θα επιλέγει ο κάθε πολίτης και θα μπορεί να θεραπεύσει και να παραπέμπει εκείνος τους ασθενείς στα νοσοκομεία», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόσθεσε: «Καθιερώνουμε την κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων για τους καρκινοπαθείς και όλους τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από βαριές χρόνιες ασθένειες». Οσον αφορά τις προτάσεις της ΝΔ στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω του ιδιωτικού τομέα ενώ τόνισε και την ανάγκη ενσωμάτωσης των βασικών επιδομάτων σε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τέλος, όσον αφορά τον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε πως όταν η ΝΔ γίνει κυβέρνηση θα μειώσει τις εισφορές προκειμένου να διευκολύνει την οικονομία να πάρει νέα ώθηση και θα θεσπίσει ενιαίους κανόνες για τους μισθωτούς εξαιρώντας από αυτούς μόνο τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται στην συνταξιοδοτική ατζέντα της ΝΔ τόνισε πως θα διορθωθούν άμεσα όλες οι αδικίες που καταγράφονται στις συντάξεις χηρείας και θα καθιερωθεί για όλους τους ασφαλισμένους η πλήρης βασική σύνταξη με ρήτρα ανάπτυξης. Πηγή Φωτό: Eurokinissi, intimenews iefimerida

