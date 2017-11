Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Μπορείτε να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας φαγητό χωρίς τύψεις για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει στο σώμα σας; Μπορείτε. Η στωική φιλοσοφία προτάσσει να αποδεχόμαστε αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Μέσα σε αυτά είναι μερικές από τις πιο μεγάλες αδικίες της ζωής: πως οτιδήποτε πάρα πολύ νόστιμο παχαίνει και, συνήθως, δεν είναι καθόλου υγιεινό.



Τα μακαρόνια, μπορεί να μην είναι ανθυγιιεινή τροφή, αλλά σε καθημερινή βάση ή μεγάλες ποσότητες παχαίνουν. Κι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα γιατί, όπως έχουμε πει, πρόκειται για ένα από τα πιο feelgood, comfort και απολαυστικά φαγητά του σύμπαντος. Όμως ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Να απολαύσουμε τα μακαρόνια χωρίς να δίνουμε δεκάρα για τις θερμίδες τους.



Για να σας πούμε πως γίνεται αυτό, χρειάζεται πρώτα να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα τους. Οποιοσδήποτε απλός υδατάνθρακας -λευκό ψωμί, ρύζι,λευκά μακαρόνια, πατάτες κ.α.- μπορεί να γίνει η αιτία να δούμε τον αριθμό ση ζυγαριά να ανεβαίνει. Αυτό γιατί ο οργανισμός τον μετατρέπει σε γλυκόζη, πράγμα που προκαλεί μια απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα η οποία, συνήθως, χορταίνει προσωρινά και μας κάνει να θέλουμε να φάμε κι άλλο μετά από λίγο. Αντιθέτως οι σύνθετοι υδατάνθρακες -βρώμη, καστανό ρύζι, μακαρόνια ολικής άλεσης, γλυκοπατάτες- διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούν περισσότερο χρόνο για να διασπαστούν και άρα σας χορταίνουν πραγματικά και για περισσότερο χρονικό διάστημα. Φυσικά είναι άλλο να τρως λευκό ρύζι και άλλο καστανό. Στην πρώτη περίπτωση βροντοφωνάζεις «ναι», στη δεύτερη κάνεις απλώς υποχώρηση. Τώρα, το μυστικό για να φάτε μακαρόνια χωρίς να σκέφτεστε ότι αν βάλετε λίγα παραπάνω στο πιάτο δε θα σας κουμπώνει το τζιν,σύμφωνα με τη διατροφολόγο, Laura Cipullo, είναι να τα συνδυάζετε με κάποια πρωτείνη και καλά λιπαρά. Με αυτό τον τρόπο μειώνετε τον γλυκαιμικό τους δείκτη και το σώμα σας εστιάζει στο να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά από την πρωτείνη από το να μετατρέψει τον υδατάνθρακα σε σάκχαρα, πράγμα που αλλάζει τη φορά των πραγμάτων. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει πως η μακαρονάδα σας πρέπει να κολυμπάει στη σάλτσα! bovary loading…

