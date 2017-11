Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Τα 2,07 δισεκατομμύρια έφθασαν οι μηνιαίοι χρήστες του Facebook (όσοι το χρησιμοποιούν τουλάχιστον μια φορά μέσα στο μήνα), κατά 16% περισσότεροι, σε σχέση με ένα χρόνο πριν.



Τα κέρδη του, στο τρίτο τρίμηνο του 2017, έφθασαν στα 4,71 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 79% έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τις προσδοκίες των επενδυτών. Αυτό έδωσε νέα ώθηση στη μετοχή του μεγαλύτερου κοινωνικού δικτύου στο αμερικανικό χρηματιστήριο, η οποία άγγιξε το επίπεδο ρεκόρ των 183 δολαρίων, σύμφωνα με τα πρακτορεία Ρόιτερς και Γαλλικό. Οι μετοχές του Facebook έχουν αυξηθεί σχεδόν 60% μέσα στο 2017, παρά τις αυξανόμενες επικρίσεις που αυτό δέχεται για πολιτικούς λόγους. Κάτι που δείχνει ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, οι επενδυτές δεν ανησυχούν για αυξημένο πολιτικό κίνδυνο, ούτε οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι, οι οποίοι συνεχίζουν να αγοράζουν online διαφημίσεις. Τα έσοδα του Facebook έφθασαν τα 10,33 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίτο τρίμηνο (αύξηση 47% σε σχέση με πέρυσι) και σχεδόν όλα προέρχονταν από διαφημίσεις. Τα διαφημιστικά έσοδα τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 49% στα 10,14 δισ. δολάρια και, από αυτά, το 88% αφορούσε διαφημίσεις σε κινητές συσκευές, όλο και συχνότερα με τη μορφή βίντεο. Είχαν προηγηθεί αυξήσεις των διαφημιστικών εσόδων κατά 47% στο δεύτερο τρίμηνο φέτος και κατά 51% στο πρώτο. Και αυτό παρόλο που η μέση τιμή της διαφήμισης έχει αυξηθεί κατά 35% μέσα σε ένα έτος. Ο επικεφαλής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, άδραξε την ευκαιρία για να αντικρούσει της κατηγορίες ότι το Facebook επέτρεψε την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016. Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής του νομικού τμήματος του Facebook Κόλιν Στρετς είχε περάσει μάλλον δύσκολες ώρες στις επιτροπές του Κογκρέσου, που διερευνούν την ρωσική ανάμιξη στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, με τη «βοήθεια» και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ζάκερμπεργκ καταδίκασε τις απόπειρες της Ρωσίας να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές μέσω κατευθυνόμενων διχαστικών αναρτήσεων και πολιτικών διαφημίσεων στο Facebook.



«Αυτό που έκαναν είναι λάθος και δεν πρόκειται να το υποστηρίξουμε» είπε, σε τηλεφωνική συνομιλία του με οικονομικούς αναλυτές, και επανέλαβε ότι θα εντείνει τις προσπάθειες να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Όπως ανέφερε, θα γίνουν πρόσθετες δαπάνες, ώστε άλλοι 10.000 άνθρωποι να παρακολουθούν το περιεχόμενο του Facebook, το οποίο έχει πλέον 23.165 εργαζομένους. «Η κοινότητά μας συνεχίζει να μεγαλώνει και οι δουλειές μας τα πάνε καλά. Αλλά τίποτε από αυτά δεν έχει σημασία, αν οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται με τρόπους που δεν φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Το εννοούμε σοβαρά, όταν λέμε ότι θα αποτρέψουμε τις καταχρήσεις στις πλατφόρμες μας. Επενδύουμε τόσο πολύ στην ασφάλεια, που αυτό θα έχει επίπτωση στη μελλοντική κερδοφορία μας. Η προστασία της κοινότητάς μας είναι πιο σημαντική από τη μεγιστοποίηση των κερδών μας» δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

