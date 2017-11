Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Οι ηλικιωμένες γυναίκες που κάνουν χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καταρράκτη από τα μάτια τους, έχουν μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία.



Αυτό σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Παραμένει ασαφές για ποιον λόγο και σε ποιον βαθμό η ίδια η επέμβαση σχετίζεται με τον μειωμένο κίνδυνο θανάτου, κάτι που έχουν δείξει και προηγούμενες μελέτες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την δρα Αν Κόλμαν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος ‘Αντζελες (UCLA), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό οφθαλμολογίας JAMA Ophthalmology, ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερες από 74.000 γυναίκες με μέση ηλικία 71 ετών, από τις οποίες οι 41.735 είχαν κάνει επέμβαση καταρράκτη.



Διαπιστώθηκε ότι η αφαίρεση του καταρράκτη σχετιζόταν κατά μέσο όρο με μια μείωση κατά 60% του κινδύνου θανάτου από όλες τις αιτίες.

Ο κίνδυνος ήταν μειωμένος κατά 37% έως 69% για μια σειρά από αιτίες θανάτου (πνευμονοπάθειες, λοιμώξεις, ατυχήματα, νευρολογικές παθήσεις, αγγειακές νόσοι, καρκίνοι). Παραμένει άγνωστο σε ποιον βαθμό κάτι ανάλογο συμβαίνει και στους ηλικιωμένους άνδρες που κάνουν επέμβαση καταρράκτη. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

