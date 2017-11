Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

28.709 Ευρώ στον Δήμο Γρεβενών…

Συνολικό ποσό ύψους 183.070 ευρώ θα εισπράξουν οι δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας), για την ανακύκλωση υλικών που συλλέχθηκαν από τους δήμους. Πρόκειται για χρηματικά ποσά που θα επιστρέψει στους Δήμους η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ , από τα έσοδα που είχε από τις πωλήσεις των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχθηκαν από τους Δήμους το έτος 2016 και το πρώτο εξάμηνο του 2017. Πρωτοπόροι στην ανακύκλωση υλικών εμφανίζονται οι δύο μεγάλοι δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης και Εορδαίας, καθώς με βάση τουλάχιστον τα ποσά που επιστρέφονται από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ είναι οι δήμοι που θα λάβουν τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, ύψους άνω των 84 χιλιάδων ευρώ για το δήμο Κοζάνης και 50 χιλιάδων € για το δήμο Εορδαίας. Αναλυτικά τα ποσά που θα επιστρέφονται στους δήμους από τις πωλήσεις των ανακυκλώσιμων υλικών, στον παρακάτω πίνακα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση όσα ανέφερε στο «e-ptolemeos.gr» ο γενικός διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, Δημοσθένης Μαυρίδης, «το μεγαλύτερο ποσό επιστροφής πωλήσεων για το 2016 προέρχεται από τη συλλογή και πώληση χαρτιού, καθώς «το συνολικό ποσό επιστροφής πωλήσεων για το 2016 ανέρχεται σε 169.629 ευρώ.» Τα έσοδα από την πώληση των συλλεχθέντων πλαστικών υλικών ανήλθαν το 2016 σε 13.739 ευρώ, ενώ τα έσοδα από την πώληση μετάλλων ανήλθαν σε μόλις 5.897 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας είναι μέτοχοι της ΔΙΑΔΥΜΑ όπως και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας. e-ptolemeos

