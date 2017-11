Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης “O ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ’’ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη και στους φίλους μας την έκδοση του νέου μας ημερολογίου έτους 2018. Το νέο μας ημερολόγιο είναι τοίχου σε μέγεθος Α4 αποτελούμενο από 12 σελίδες στις οποίες αποτυπώνονται 12 φωτογραφίες που καλύπτουν απ’ άκρη σ’ άκρη όλη την Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών και διατίθεται απ’ τα μέλη του Συλλόγου μας προς 5 € .

Με την αγορά ενός ημερολογίου ενισχύεις το Σύλλογο Γρεβενιωτών Κοζάνης «Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» και διακοσμείς το σπίτι, το γραφείο η τον επαγγελματικό σου χώρο με όμορφα τοπία των Γρεβενών. Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Λότσιος Δημήτριος Μπουκάλης

