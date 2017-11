Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από τρία χρόνια ακροαματικής διαδικασίας έπεσε η αυλαία στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και των 15 συγκατηγορουμένων του, με 9 εξ’ αυτών να πρέπει να πάρουν τον δρόμο για τις φυλακές.

Ο πρώην υπουργός, η σύζυγός του Βίκυ Σταμάτη, η Αρετή Τσοχατζοπούλου, ο Γιάννης Σμπώκος, ο Αστέριος Οικονομίδης, και ο Γιώργος Σαχπατζίδης την Πέμπτη το πρωί θα οδηγηθούν πίσω στις φυλακές, χωρίς ακόμη να είναι γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα, ενώ τρεις ακόμη καταδικασθέντες που δεν ήταν παρόντες στο δικαστήριο, (ένας εξ’ αυτών είναι Αμερικανός υπήκοος) θα πρέπει να παραδοθούν. «Αφήστε με να είμαι με το παιδί μου έστω και με φύλαξη», είπε κλαίγοντας στο δικαστήριο, μετά τη λήξη της διαδικασίας, η Βίκυ Σταμάτη. «Είναι προκατειλημμένοι, αδιαφορούν, περιφρονούν τον κόσμο», είπε από το εδώλιο ο Ακης Τσοχατζόπουλος. Το δικαστήριο δεν αποδέσμευσε την κινητή και ακίνητη περιούσια 13 κατηγορουμένων, ενώ επιδίκασε αποζημίωση 1.570.000 ευρώ υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του 1.000.000 ευρώ επιδικάστηκε μόνο στον Άκη Τσοχατζόπουλο ως αποζημίωση προς το δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα ποσά στους λοιπούς κατηγορουμένους. Επίσης, δημεύθηκε όλη η περιουσία του Ακη Τσοχατζόπουλου, ενώ αποδεσμεύτηκαν 3 ακίνητα της Αρετής Τσοχατζοπούλου, λογαριασμοί με λίγες χιλιάδες ευρώ (15.000) και τιμαλφή (βαφτιστικά, σταυρουδάκια). Η Αρετή Τσοχατζοπούλου είχε επιτρέψει ήδη 3 ακίνητα στο δημόσιο απο την αρχή της διαδικασίας (δυο στην οδό Κεφαλληνίας στην Κυψέλη και ένα στην οδό Δεινοκράτους στο Κολωνάκι) ενώ επίσης αποδεσμεύτηκαν 3 ακίνητα και ένα οικόπεδο της Γκούντρουν Τσοχατζοπούλου, καθώς κατά το στάδιο της ανάκρισης, είχε επιστρέψει στο δημόσιο 1.263.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, αποδεσμεύτηκε και το διαμέρισμα της Βίκυς Σταμάτη στο Χαλάνδρι. Την Πέμπτη, ο Ακης Τσοχατζόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Χαλκίδας ενώ η κόρη του στις φυλακές του Ελαιώνα. Πιθανόν εκεί θα οδηγηθεί και η Βίκυ Σταμάτη, η οποία, όμως, θα προσπαθήσει να επιστρέψει στον Κορυδαλλό, επικαλούμενη το ανήλικο παιδί της. Με πολεμική διάθεση στο δικαστήριο η Βίκυ Σταμάτη Νωρίτερα, η Βίκυ Σταμάτη εμφανίστηκε απέναντι στο δικαστήριο με πολεμική διάθεση, με αφορμή την πρόταση του Εισαγγελέα για δήμευση του ακινήτου στο σπίτι όπου διαμένει στο Χαλάνδρι, 68 τμ. Η σύζυγος του πρώην υπουργού, δεν κατάφερε να ελέγξει τον εαυτό της, και σε πολύ υψηλούς τόνους, απευθύνθηκε στο δικαστήριο, λέγοντας: Βίκυ: «Φταίτε, δεν ξέρατε από πότε υπάρχει αυτό το ακίνητο; Ανατρέξτε στο υποθηκοφυλακείο»

Πρόεδρος: «Μην φωνάζετε…θα περάσετε έξω…»

Βίκυ: «Γιατί με φέρατε εδώ; Για να με περάσετε έξω; Εγώ σταυρώνομαι…»

Ακης: «Μας ενοχοποιείτε άδικα…»

Ραγκούσης (συνήγορος Βίκυς Σταμάτη): «Αυτή η γυναίκα θα βρεθεί στο δρόμο;»

Η επίθεση προς το δικαστήριο συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα, με την Βίκυ Σταμάτη να λέει, έχοντας σηκωθεί από τη θέση της κατηγορουμένης και κουνώντας τα χέρια της: Σταμάτη: «Είναι γονική παροχή, απόκτημα του πατέρα μου με πολύ κόπο, πριν γεννηθώ! Ο πατέρας μου δεν υπήρξε υπουργός! Ηταν οικοδόμος, γιατί να κατασχεθεί το σπίτι; Ο Σταμάτης δεν υπήρξε υπουργός! Ηταν εργάτης! Δούλευε από 12 ετών. […] Με συλλάβατε παρουσία του παιδιού μου, παραβιάσατε το άσυλο μου! Θα έχετε πρόβλημα εάν δεν συμπληρώσετε αυτό (σ.σ προσκομίζοντας στην έδρα ένα χαρτί…που αφορά σύμφωνα με τους δικηγόρους την πρώτη κατοικία, η οποία δεν μπορεί να δημευθεί).

Πρόεδρος (προς την γραμματέα): «Σημειώστε τις απειλές της κατηγορουμένης»

Σταμάτη: «Εγώ έχω δεχθεί απειλές, και αυτές θα ειπωθούν». iefimerida

