Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον γρίφο της δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου έλυσε η ΕΛ.ΑΣ., η οποία παραχώρησε και συνέντευξη Τύπου δίνοντας στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία. Δράστης της δολοφονίας είναι ένας 32χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας, κάνοντας κατάχρηση της άδειας που είχε λάβει από το σωφρονιστικό κατάστημα, μαζί με ακόμη ένα άτομο, τον συνεργό του, με τον οποίο πήγαν μαζί στο γραφείο του Ζαφειρόπουλου. Ο 32χρονος δράστης, που συνελήφθη στην Πάτρα, ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας στους αστυνομικούς «ήθελα να τον εκφοβίσω, όχι να τον σκοτώσω». Ο 32χρονος «έδωσε» ως ηθικούς αυτουργούς τους τρεις Αλβανούς που βρίσκονται έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού και «παρήγγειλαν» αντί αμοιβής 20.000 ευρώ τον εκφοβισμό του δικηγόρου. Ο τελικός αποδέκτης του εκφοβισμού ήταν πελάτης του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου ο οποίος είναι επίσης έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού για το σκάνδαλο της Energa.

Οι ηθικοί αυτουργοί Οι τρεις ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας είναι κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για τους δύο δράστες της απόπειρας δολοφονίας του δικηγόρου Γιώργου Αντωνόπουλου και έναν ακόμη ο οποίος πρωταγωνίστησε στο αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμανο, πριν από δύο χρόνια. Οι ηθικοί αυτουργοί προκύπτουν από καταθέσεις αλλά και συνομιλίες που έχει καταγράψει ο κοριός της αστυνομίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι ηθικοί αυτουργοί έδωσαν στους εκτελεστές το ποσό των 3.000 ευρώ ως προκαταβολή (τους είχαν υποσχθεί 20.000 ευρώ) για να εκφοβίσουν τον ποινικολόγο. Τα χρήματα τούς τα παρέδωσε μια μυστηριώδης γυναίκα. Γιατί ήθελαν να τον εκφοβίσουν Οι δύο από τους τρεις έγκλειστους στον Κορυδαλλό υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους, από τη σύλληψή τους, ότι είχαν λάβει εντολή εκτέλεσης συμβολαίου θάνατου με εντολέα τον κατηγορούμενο για το σκάνδαλο της Energa και υποψήφιο θύμα τον δικηγόρο Γιώργου Αντωνόπουλο, κάτι το οποίο ο κατηγορούμενος για την Energa, αρνείται. Μάλιστα, οι έγκλειστοι Αλβανοί ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο της Energa τους είχε υποσχεθεί 100.000 ευρώ, χρήματα που δεν είχαν πάρει. Ζητούσαν, λοιπόν, από τον έγκλειστο για το σκάνδαλο της Energa να τους δώσει τώρα 5 εκατ. ευρώ (τις 100.000 ευρώ που υποστηρίζουν ότι τους είχε τάξει συν τους… τόκους) για να ανακαλέσουν τις καταθέσεις τους που τον κατονόμαζαν ως ηθικό αυτουργό στο συμβόλαιο θανάτου του Αντωνόπουλου. Καθώς ο πελάτης του Ζαφειρόπουλου βρίσκεται στις φυλακές και δεν μπορούσαν να τον εκφοβίσουν διά ζώσης (ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί απειλές), διαπίστωσαν ότι ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος μάλιστα την προηγούμενη ημέρα είχε επισκεφθεί τον πελάτη του στον Κορυδαλλό, ήταν ο αδύναμος κρίκος. Ετσι, «προσέλαβαν» τους δύο Αλβανούς και τους ανέθεσαν τον εκφοβισμό του ποινικολόγου έναντι αμοιβής 20.000 ευρώ (τους έδωσαν προκαταβολή 3.000 ευρώ). Ο 32χρονος Αλβανός δράστης επικοινώνησε το πρωί της δολοφονίας με τον ποινικολόγο και του ζήτησε επειγόντως ραντεβού για το ίδιο απόγευμα με το όνομα Μιχάλης Λαζαρίδης. Μαζί με τον συνεργό του προσήλθαν στο γραφείο του ποινικολόγου την ορισμένη ώρα και μετά από 20λεπτη συζήτηση μαζί του και αφού γυρνούσαν γύρω-γύρω από το θέμα χωρίς να αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ανθρώπου που εκπροσωπούν (είχαν πει ότι ήθελαν να τον συναντήσουν καθώς δικός τους άνθρωπος κρατούνταν στη ΓΑΔΑ), σε μια προσπάθεια να κατοπτεύσουν τον χώρο, ποιοι βρίσκονταν εκεί κ.λπ., ο ένας από τους δύο βγήκε έξω δήθεν για να φέρει χρήματα για προκαταβολή από το αυτοκίνητο. Επιστρέφοντας, κάποια στιγμή απροειδοποίητα έβγαλαν και οι δύο τα όπλα τους έξω και τα έστρεψαν προς τον δικηγόρο. Η μία σφαίρα τον βρήκε στον θώρακα και έπεσε νεκρός. Όπως προκύπτει από συνομιλία ηθικού αυτουργού με τον 32χρονο Αλβανό που πυροβόλησε, ο έγκλειστος είχε δώσει εντολή εκφοβισμού, να τον πυροβολήσουν, συγκεκριμένα στα πόδια, για εκφοβισμό. «Ρίχ’ του μια στα πόδια για να πάρει το μήνυμα», φέρεται να του είπε. Μάλιστα, ο κοριός κατέγραψε την εξής συνομιλία, αμέσως μετά τη δολοφονία, στον Κορυδαλλό: «Ρε τους βλάκες τους είπαμε να τον εκφοβίσουν και αυτοί τον σκότωσαν». Οι δύο δράστες φέρονται να πήραν από το γραφείο του Ζαφειρόπουλου και χαρτί στο οποίο αναγράφονταν η διεθύνση του σπιτιού του κατηγορούμενου της Energa με σκοπό να εκφοβίζουν και άλλα δικά του συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Ο 32χρονος Αλβανός συνελήφθη σε καταυλισμό Ρομά στην Πάτρα. Ο συνεργός του, ο 30χρονος με τον οποίο είχαν πάει μαζί στο γραφείο του Ζαφειρόπουλου διέφυγε στην Αλβανία την ίδια ημέρα που δολόφονησαν τον Ζαφειρόπουλο.

Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγου Χρήστου Παπαζαφείρη και του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Υποδιευθυντή Θεόδωρου Χρονόπουλου σχετικά με την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας ημεδαπού δικηγόρου Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης : «Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας και καλό μήνα. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να διαλευκάνει πλήρως την ανθρωποκτονία του 53χρονου δικηγόρου, που διαπράχθηκε πριν από δεκαεννιά ημέρες, στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό Ασκληπιού, στην Αθήνα. Όπως πρόεκυψε από τη εξονυχιστική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας είναι πέντε υπήκοοι Αλβανίας. Οι δύο – ηλικίας 32 και 30 ετών – είναι οι φυσικοί αυτουργοί της ανθρωποκτονίας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις – 34, 35 και 40 ετών – είναι οι ηθικοί αυτουργοί, οι οποίοι κρατούνται στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, για άλλη γνωστή ποινική υπόθεση. Ω προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 12 Οκτώβριου, άγνωστος άνδρας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 52χρονο δικηγόρο και ζήτησε συνάντηση για το απόγευμα της ίδιας ημέρας, επικαλούμενος ότι πρόκειται να συζητήσουν για ποινική υπόθεση. Την 18:45΄ ώρα, οι δυο δράστες πήγαν στο δικηγορικό γραφείο και αρχικά ζήτησαν από τον δικηγόρο και ένα συνεργάτη του, επίσης δικηγόρο, την ανάληψη υπεράσπισης συγγενικού τους προσώπου, που κρατείτο για απροσδιόριστο λόγο στη Γ.Α.Δ.Α.

Σε μεταγενέστερο χρόνο ένας από τους δράστες εξήλθε του γραφείου, με το πρόσχημα να φέρει από το αυτοκίνητο χρήματα για προκαταβολή και επανήλθε μετά τη πάροδο λίγων λεπτών. Κατά την πρόοδο της συζήτησης, χωρίς να παρέχουν περισσότερα στοιχεία για το άτομο την υπεράσπιση του οποίου επιθυμούσαν να αναθέσουν στο δικηγορικό γραφείο, απροειδοποίητα, εμφάνισαν πιστόλια, με τα οποία απείλησαν και ακινητοποίησαν τους δυο δικηγόρους. Στη συνέχεια, αφού προηγουμένως τους αφαίρεσαν τα χρήματα που είχαν επάνω τους, τους απομόνωσαν σε διαφορετικά γραφεία, όπου ένας από τους δράστες πυροβόλησε τον 52χρονο δικηγόρο μία φορά στη θωρακική χώρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ως Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, αναλαμβάνοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης, ανιχνεύσαμε, από τα πρώιμα στάδια, ενδείξεις που μας οδηγούσαν σε συγκεκριμένα πεδία ερευνών, όπου εστιάσαμε το προανακριτικό μας έργο. Ειδικότερα, η ανάλυση του τόπου του εγκλήματος, σε συνδυασμό με επιμέρους στοιχεία, όπως η επιλογή του χώρου και του χρόνου διάπραξης της ανθρωποκτονίας, ο τρόπος προσέγγισης του θύματος, η κατόπτευση του περιβάλλοντος χώρου, ο πυροβολισμός από ιδιαίτερα κοντινή απόσταση σε ζωτικά όργανα, συγκροτούσαν ενδείξεις οι οποίες παραπέμπουν σε προσεκτικό σχεδιασμό και προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν συνάδουν με την εκδοχή της ληστείας ως κίνητρο. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογώντας, αναλύοντας και παραμετροποιώντας τα ερευνητικά μας δεδομένα, προσανατολιστήκαμε σε υπόθεση, που έχει τα χαρακτηριστικά της «κατά παραγγελία» ανθρωποκτονίας. Καταφέραμε έτσι σταδιακά να ιχνηλατήσουμε το «εγκληματικό προφίλ» των δραστών, να διερευνήσουμε τα κίνητρά τους, να προσδιορίζουμε το ρόλο ενός εκάστου και τελικά να διαλευκάνουμε πλήρως την υπόθεση. Όπως διακριβώθηκε οι ηθικοί αυτουργοί παρήγγειλαν στους φυσικούς αυτουργούς, έναντι χρηματικής αμοιβής, να εκφοβίσουν και να αποσπάσουν εκβιαστικά από τον 52χρονο δικηγόρο, στοιχεία, που σχετίζονται με την ποινική υπόθεση για την οποία κρατούνται στις φυλακές και στην οποία ο δολοφονηθείς είχε αναλάβει την εκπροσώπηση ενός από τους κατηγορούμενους.

Στο πλαίσιο των ερευνών είχαμε συγκροτήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα για τον εντοπισμό των φυσικών αυτουργών και έτσι καταφέραμε να συλλάβουμε τον 32χρονο, σε καταυλισμό ΡΟΜΑ στην Πάτρα, όπου είχε καταφύγει για να αποφύγει την σύλληψη και να αναζητήσει τρόπους διαφυγής στο εξωτερικό. Όπως διακριβώθηκε, πρόκειται για το άτομο που πυροβόλησε τον δικηγόρο, ενώ ο ίδιος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του για να κλείσει το ραντεβού. Επιπλέον είχε παραλάβει ως προκαταβολή, για τη διεκπεραίωση της «παραγγελίας» που του είχε ανατεθεί, το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Ο συλληφθείς δράστης είναι δραπέτης των Φυλακών Κασσάνδρας, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε παραβιάσει τακτική άδεια που είχε λάβει. Η παρουσία του στο χώρο του δικηγορικού γραφείου πιστοποιείται και από τμήματα δακτυλικών του αποτυπωμάτων, που βρέθηκαν κατά την εξερεύνηση του χώρου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο χειρισμό της υπόθεσης, καθώς βοήθησε σημαντικά στο πεδίο της εξερεύνησης και της ταυτοποίησης των πειστηρίων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, προχθές 29 Οκτώβριου 2017, πραγματοποιήσαμε έρευνα σε διαμέρισμα στη Καλλιθέα, όπου διέμεναν οι φυσικοί αυτουργοί, μαζί με ομοεθνή τους, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή όπλων και εκρηκτικών υλών, χωρίς από τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι στιγμής να προκύπτει εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών εξιχνιάστηκε και υπόθεση διπλής απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος υπηκόων Αλβανίας, τον περασμένο Σεπτέμβρη στην περιοχή της Καλλιθέας, με δράστη τον 32χρονο συλληφθέντα φυσικό αυτουργό της ανθρωποκτονίας του δικηγόρου. Για τις παράπλευρες αυτές υποθέσεις και για το ποινικό παρελθόν των εμπλεκομένων στην ανθρωποκτονία του 52χρονου δικηγόρου θα σας δώσει περισσότερα στοιχεί ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρονόπουλος Θεόδωρος. Προτού παραχωρήσω το λόγο θα ήθελα να συγχαρώ όλο το προσωπικό που εργάστηκε για τη διαλεύκανση της υπόθεση αυτής και κυρίως το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας για την υποδειγματική έρευνα και τον εξαιρετικό χειρισμό της υπόθεσης, σε όλα τα επίπεδα. Ως Ελληνική Αστυνομία, διατηρούμε τα ποσοστά εξιχνίασης των ανθρωποκτονιών στη χώρα μας, σε επίπεδα αξιομνημόνευτα για τα ευρωπαϊκά και διεθνή αστυνομικά πρότυπα. Επιτελούμε το καθήκον μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, που στερούνται αγαπημένα τους πρόσωπα. Σας ευχαριστώ». Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεόδωρος Χρονόπουλος :



«Καλησπέρα σας.

Σε συνέχεια των όσων προείπε ο Στρατηγός, θα αναφερθώ στα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης της βολίδας που έπληξε τον δικηγόρο, ενώ θα αναλύσω το ποινικό παρελθόν των εμπλεκομένων στη συγκεκριμένη υπόθεση και τα ευρήματα που κατασχέθηκαν, ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό παρελθόν των δραστών, προέκυψε ότι:

· Ο 32χρονος υπήκοος Αλβανίας, δραπέτης Καταστήματος Κράτησης, δεν επέστρεψε ύστερα από τακτική άδεια που του χορηγήθηκε. Κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για βιασμό, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, κλοπές, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, απειλή, αντίσταση, καθώς και παράβαση των νόμων για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τους αλλοδαπούς.

· Ο 30χρονος υπήκοος Αλβανίας που ταυτοποιήθηκε και αναζητείται, έχει κατηγορηθεί για σωρεία ληστειών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

· Οι τρεις (3) ηθικοί αυτουργοί, έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης, έχουν κατηγορηθεί από κοινού για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Συνολικά, έχουν κατηγορηθεί -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, σύσταση και συμμορία, κλοπές, παράβαση του νόμου για τους αλλοδαπούς, παραχάραξη, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και παράβαση των νόμων για τα όπλα και τους αλλοδαπούς.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 29ης Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, στο οποίο διέμεναν οι δράστες, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν,

· πιστόλι με γεμιστήρα και (10) φυσίγγια,

· πολεμικό τυφέκιο, με γεμιστήρα και (30) φυσίγγια,

· (118) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

· (3) γεμιστήρες διαφόρων όπλων,

· χειροβομβίδα,

· (2) πλήρεις αστυνομικές στολές, εκρηκτική ύλη, πυροκροτητής κ.λπ. αντικείμενα.

Όπως προέκυψε, οι δράστες διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μέχρι και τη διάπραξη του εγκλήματος, οπότε αναγκάστηκαν να διαφύγουν, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Εντός του διαμερίσματος, εντοπίστηκε 32χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών και πλαστογραφία και οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση.

Τέλος, από την εργαστηριακή εξέταση της βολίδας, προέκυψε ότι προέρχεται από το ίδιο πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο (2) υπηκόων Αλβανίας, που έλαβε χώρα την 19 Σεπτεμβρίου 2017 στην Καλλιθέα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο συλληφθείς δραπέτης, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τα θύματα και ομολόγησε την πράξη του.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για την ανθρωποκτονία του δικηγόρου, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε για Κύρια Ανάκριση». iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 2nd, 2017 at 10:25 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.