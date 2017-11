Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Καμία εμπιστοσύνη στην ισπανική δικαιοσύνη δεν έχει ο καθαιρεθείς ηγέτης της Καταλονίας Κάρλες Πουτζδεμόν.



Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Πολ Μπέκερτ, ο οποίος μίλησε στην De Morgen, ο Πουτζδεμόν δεν εμπιστεύεται στο παραμικρό την ισπανική δικαιοσύνη και διατυπώνει την πρόβλεψη ότι θα παραμείνει το επόμενο χρονικό διάστημα στις Βρυξέλλες. Σε δηλώσεις του στην De Standaard υποστηρίζει πως είναι «ανυπόστατες και κατευθυνόμενες» οι φήμες περί επιστροφής του πελάτη του στην Καταλονία και διαβεβαιώνει ότι παραμένει στις Βρυξέλλες, αν και δεν σκοπεύει να ζητήσει άσυλο από τις βελγικές αρχές.



Ο πρόεδρος του ισπανικού ανώτατου δικαστηρίου απείλησε τον Καταλανό ηγέτη με διεθνές ένταλμα σύλληψη, καθώς δεν έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 2nd, 2017 at 22:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.