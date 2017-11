Νοέμβριος 2nd, 2017 by Σταματίνα



Η βρετανή πρωθυπουργός Τερέζα Μέι διόρισε τον Γκάβιν Ουίλιαμσον στον θώκο του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής της, μετά την παραίτηση του προκατόχου του λόγω ενός σκανδάλου σεξουαλικής παρενόχλησης που οδήγησε σε εκκλήσεις να τερματιστεί μια κουλτούρα «αποδυτηρίων» στο κοινοβούλιο. Μερικές ώρες αφού ο Μάικλ Φάλον υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας πως η συμπεριφορά του στο παρελθόν «ήταν κατώτερη του υψηλού επιπέδου που απαιτούμε από τις ένοπλες δυνάμεις», η Μέι ανακοίνωσε τον διορισμό του Ουίλιαμσον, που είναι ανερχόμενο αστέρι του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματός της.



Ο Φάλον, υπουργός Άμυνας από το 2014, υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από κατηγορίες ότι ακούμπησε το χέρι του στο γόνατο μιας δημοσιογράφου σε δείπνο στη διάρκεια του συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος το 2002. Άλλοι δύο υπουργοί κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση και οι κατηγορίες εναντίον βουλευτών πολλαπλασιάζονται μετά την υπόθεση του Χάρβεϊ Γουάινστιν, ενός αμερικανού παραγωγού που κατηγορείται για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και σεξουαλική παρενόχληση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέμιαν Γκριν κατηγορείται από μια πρώην ακτιβίστρια του Συντηρητικού Κόμματος ότι ακούμπησε το χέρι του στο γόνατό της στη διάρκεια ενός ραντεβού σε παμπ το 2015, και ότι της έστειλε ένα «υπαινικτικό» SMS, κατηγορία την οποία αρνείται. Ο υφυπουργός Διεθνούς Εμπορίου Μαρκ Γκάρνιερ παραδέχθηκε ότι είχε αποδώσει στη γραμματέα του ένα παρατσούκλι με σεξουαλικό υπονοούμενο και της είχε ζητήσει να αγοράσει σεξουαλικά βοηθήματα. Εξασθενημένη μετά την απώλεια της πλειοψηφίας του κόμματός της στις εκλογές του Ιουνίου, η Μέι χρειάστηκε να κινηθεί γρήγορα για να καλύψει το κενό στο υπουργικό της συμβούλιο, το οποίο έχει αμφιλεγόμενες θέσεις για τα πάντα, από την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την ατζέντα λιτότητας της κυβέρνησης. «Η Βασίλισσα είχε τη χαρά να εγκρίνει τον διορισμό του αξιότιμου Γκάβιν Ουίλιαμσον ως υπουργού Άμυνας», δήλωσε εκπρόσωπος της Μέι.



Ο Ουίλιαμσον, που εξελέγη το 2010, ανέβηκε γρήγορα την κλίμακα της ιεραρχίας στους Συντηρητικούς και διορίστηκε αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος από τη Μέι όταν η τελευταία έγινε πρωθυπουργός το 2016. Ο 41χρονος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό βιογραφικό του. Η Μέι διόρισε νέο αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρητικών τον 46χρονο Τζούλιαν Σμιθ, μέχρι τώρα αναπληρωτή πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

