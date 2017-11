Νοέμβριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ρίχνουμε μια ματιά στα οφέλη της κολοκύθας και διαπιστώνουμε ότι πρέπει να της δώσουμε την ευκαιρία που της αξίζει. Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχάς, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που ευεργετούν το έντερο, αλλά και σε βιταμίνη Α, ξεπερνώντας τη συνιστώμενη ημερήσια δόση ανά 100 γραμμάρια, προωθώντας την υγεία των ματιών και ταυτόχρονα ενισχύοντας το ανοσοποιητικό.

Χάρη στις φυτικές της ίνες μας ωφελεί και στη σιλουέτα, μετριάζοντας την πείνα μας, ενώ μας παρέχει μόλις 26 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση χάρη στη βήτα καροτίνη (πρόδρομη ουσία της βιταμίνης Α) και προστατεύει από φλεγμονή στις αρθρώσεις, ενώ ανεβάζει και τη διάθεση χάρη στην L-τρυπτοφάνη που περιέχει, μια χημική ένωση που προκαλεί συναισθήματα ευημερίας και ευτυχίας.

Τόσο η σάρκα, όσο και οι σπόροι της είναι πλούσια σε μαγνήσιο, το οποίο είναι σημαντικό για διάφορες βιολογικές λειτουργίες, για υγιή οστά και δόντια. Το κάλιό της είναι επίσης σημαντικό για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και την ισορροπία του οργανισμού. Συν τοις άλλοις, η κολοκύθα έχει φυσική διουρητική δράση, βοηθώντας στην αποβολή των τοξινών. Προσθέστε την στη σαλάτα σας, βάλτε την στις πίτες σας, φτιάξτε τη σούπα, ψήστε τη με άλλα λαχανικά και δώστε της μια σοβαρή ευκαιρία να σας δείξει πόσο μπορεί να σας ωφελήσει. clickatlife

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 2nd, 2017 at 16:09 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.