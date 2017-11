Νοέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

O εφιάλτης της τρομοκρατίας επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) το Μανχάταν αιματοκυλίστηκε όταν άνδρας παρέσυρε με φορτηγό ποδηλάτες, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15. Πρόκειται για την πρώτη φονική επίθεση η οποία διαπράχθηκε στη Νέα Υόρκη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Δράστης του χτυπήματος, σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, είναι ο 29χρονος Σαϊφούλο Σάιποφ, που διέμενε στην Τάμπα της Φλόριντα, κατάγεται από το Ουζμπεκιστάν και είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 2010. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κραύγασε «Αλλάχου Άκμπαρ» όταν βγήκε από το αυτοκίνητο. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο μιας τζιχαντιστικής επίθεσης, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια επίθεση αυτού του είδους και τέτοιας βαρύτητας αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο. Ο μακελάρης του Μανχάταν μπήκε σε ποδηλατόδρομο στο ύψος της οδού Χιούστον στις 15:05 τοπική ώρα και συνέχισε να οδηγεί για 17 ολόκληρα τετράγωνα παρασύροντας πεζούς και ποδηλάτες που βρίσκονταν στο διάβα του. Το φορτηγάκι που οδηγούσε ο 29χρονος, αφού παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες, συγκρούστηκε με ένα σχολικό λεωφορείο, τραυματίζοντας δύο παιδιά και δύο ενήλικες που επέβαιναν σε αυτό. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η επίθεση ήταν σκόπιμη, προσθέτοντας ότι το περιστατικό ερευνάται ως «τρομοκρατικό», ενώ λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως στο φορτηγό του δράστη βρέθηκαν φωτογραφίες με σημαίες του ISIS και χειρόγραφο σημείωμα -γραμμένο στα αγγλικά- στο οποίο έγραφε πως έκανε την επίθεση για λογαριασμό του «Ισλαμικού Κράτους». Ωστόσο να σημειωθεί πώς μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από το ISIS. Μετά τη σύγκρουση με το σχολικό λεωφορείο ο Σάιποφ βγήκε από το φορτηγό και άρχισε να τρέχει ανάμεσα στα αυτοκίνητα, κρατώντας ένα αεροβόλο και ένα όπλο του paintball. Τρομοκρατημένοι πολίτες, που δεν γνώριζαν ότι τα όπλα είναι ψεύτικα, άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να απομακρυνθούν από το σημείο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίοι πυροβόλησαν τον δράστη της ειδεχθούς επίθεσης στην κοιλιακή χώρα και στη συνέχεια τον συνέλαβαν. Πέντε Αργεντινοί και μια υπήκοος Βελγίου ανάμεσα στους 8 νεκρούς Πέντε πολίτες της Αργεντινής είναι ανάμεσα στους οκτώ ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο Μανχάταν κατά τη διάρκεια της επίθεσης όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Τα θύματα «κατάγονταν από το Ροσάριο» και ανήκαν «σε μια ομάδα φίλων που είχαν πάει (στη Νέα Υόρκη) για να γιορτάσουν την 30ή επέτειο από το τέλος των σπουδών τους στην πολυτεχνική σχολή» της πόλης αυτής, 300 χλμ. βόρεια του Μπουένος Άιρες, διευκρίνισε το ΥΠΕΞ της Αργεντινής σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. «Μετά βαθιάς μου λύπης ανακοινώνω ότι υπάρχει ένα θύμα από το Βέλγιο στο Μανχάταν, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους» του θύματος, ανέφερε μέσω Twitter ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας και αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης. «Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε ο Ρέιντερς. Ο βέλγος ΥΠΕΞ διευκρίνισε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι το θύμα είναι «μια γυναίκα από το Ρουλέρς της δυτικής Φλάνδρας, που επισκεπτόταν την πόλη (της Νέας Υόρκης) συνοδευόμενη από την αδελφή της και τη μητέρα της». Η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε λόγο για 11 τραυματίες μετά την επίθεση, σε «σοβαρή», αλλά όχι κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται τρεις Βέλγοι, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες. iefimerida

