Η McLaren επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει την επιστροφή της στην κορυφή των hyper cars με ό,τι πιο ακραίο θα έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής.



Το νέο μέλος της «Ultimate Series» δεν έχει ακόμα επιβεβαιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ μέχρι να ανακοινωθεί το επίσημο όνομά του πριν την αλλαγή του έτους, του έχει αποδοθεί ο κωδικός P15. Είναι προφανές όταν και όποτε εμφανιστεί η P15 θα έχει προ πωληθεί σε όσους θα έχουν προκαταβάλει ένα σημαντικό ποσό, το οποίο μάλλον θα είναι το υψηλότερο μέχρι στιγμής για hyper car.



Σύμφωνα με τη φήμες η νέα top McLaren δεν θα είναι υβριδική προκειμένου το βάρος της να μείνει κάτω από τα 1.300 κιλά, την ίδια στιγμή που ο V8 των 3.800 κυβικών θα φτάνει ή και θα ξεπερνά τους 800 ίππους. Προφανώς η μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στην αεροδυναμική σχεδίαση, με το αμάξωμα και το πλαίσιο να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα από ανθρακονήματα. iefimerida loading…

