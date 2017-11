Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με μειωμένο επιτόκιο 2,30% έναντι 2,35% στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.



Αξιοσημείωτο είναι ότι το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,74 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό των 875 εκατ. ευρώ υπερβαίνοντας σημαντικά το ποσοστό υπερκάλυψης της προηγούμενης δημοπρασίας που ήταν 1,44 φορές



