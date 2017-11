Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Οι άνθρωποι που παίρνουν ασπιρίνη για πολύ καιρό, έχουν σημαντικά μειωμένη πιθανότητα να εκδηλώσουν καρκίνο του πεπτικού συστήματος, σύμφωνα με μια νέα κινεζική επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Κέλβιν Τσόι του Κινεζικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο συνέδριο UEG Week 2007 της ευρωπαϊκής οργάνωσης γαστρεντερολογίας United European Gastroenterology στη Βαρκελώνη, ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 600.000 ανθρώπους.



Οι επιστήμονες συνέκριναν όσους έπαιρναν ασπιρίνη κατά μέσο όρο επί 7,7 χρόνια (το ελάχιστο επί έξι μήνες) με όσους δεν έπαιρναν καθόλου ασπιρίνη.

Διαπιστώθηκε ότι οι πρώτοι είχαν κατά μέσο όρο μικρότερη πιθανότητα κατά 47% για καρκίνο του ήπατος και του οισοφάγου, κατά 38% για καρκίνο του στομάχου, κατά 34% για καρκίνο του παγκρέατος και κατά 24% για καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ανωτέρω καρκίνοι του πεπτικού συστήματος ευθύνονται για το ένα τέταρτο σχεδόν όλων των περιστατικών καρκίνου στην Ευρώπη.

Οι καρκίνοι του παχέος εντέρου, του στομάχου και του παγκρέατος είναι ανάμεσα στους πέντε πιο θανατηφόρους καρκίνους πανευρωπαϊκά, ενώ συνολικά όλοι οι πεπτικοί καρκίνοι είναι υπεύθυνοι για το 30% των θανάτων από καρκίνο στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Παράλληλα, η μελέτη διαπίστωσε ότι η καθημερινή λήψη ασπιρίνης για πολύ καιρό συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο και για άλλους καρκίνους (λευχαιμία, πνευμόνων και προστάτη), αλλά όχι για όλους (μαστού, κύστης, νεφρών, πολλαπλό μυέλωμα κ.α.).



Εξάλλου, μια πρόσφατη μελέτη είχε βρει ότι όσοι ασθενείς σταματούν να παίρνουν τακτικά την ασπιρίνη, είναι 37% πιθανότερο να πάθουν καρδιαγγειακό επεισόδιο, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό, σε σχέση με όσους συνεχίζουν την ασπιρίνη. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

