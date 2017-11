Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Την εκτίμηση ότι ως το τέλος του μήνα μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο».



«Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπάρχει ακόμη απόσταση, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση μέχρι το τέλος του μήνα», ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης πριν από τα Χριστούγεννα. Όπως δήλωσε, έχει μπει ήδη σε ένα δρόμο, από τον πρώτο κύκλο των συζητήσεων, και είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε να κλείσουμε την τρίτη αξιολόγηση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.



Αναφερόμενος στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για έρευνες υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «περιοχή 2″, στο Ιόνιο Πέλαγος, ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι «ανοίγει το δρόμο για την πρώτη συστηματική έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων». Η συγκεκριμένη περιοχή, δυτικά της Κέρκυρας, αποτελεί συνέχεια του κοιτάσματος που υπάρχει στην ιταλική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, είπε ο υπουργός. Αυτή τη στιγμή, οι Ιταλοί βρίσκονται σε τελικό στάδιο προκήρυξης παραχώρησης του κοιτάσματος, η ολοκλήρωση της οποίας θα προσδώσει νέα δυναμική στις έρευνες, προσέθεσε. iefimerida loading…

