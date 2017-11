Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Αν σας αρέσει το ρύζι, βρήκαμε έναν τρόπο να το τρώτε χωρίς να σκέφτεστε τις θερμίδες που μπορεί να προσδίδει στον οργανισμό σας. Συνοδεύει κρέατα με κοκκινιστές σάλτσες, μπαίνει κρύο μέσα σε σαλάτες ή τρώγεται ως ριζότο και αμέσως αναβαθμίζεται σε απολαυστικό comfort food. Το ρύζι, είτε καστανό, είτε λευκό είναι ένα από τα πιο εύκολα και νόστιμα φαγητά.



Ειδικά, αν το πετύχετε στο βράσιμο και αποκτήσει τη σωστή σπυρωτή μορφή μπορεί να φαγωθεί ακόμα και σκέτο ή συνοδεία γιαουρτιού. Ένα γεμάτο και χορταστικό μπολ από λευκό ρύζι περιέχει πάνω- κάτω 240 θερμίδες. Σύμφωνα όμως με μια νέα έρευνα μπορείτε να ρίξετε τις θερμίδες του ακόμα και στο μισό αν το μαγειρέψετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και προσθέτοντας ένα συγκεκριμένο υλικό. Θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο και υπομονή, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει. Το μυστικό είναι το λάδι καρύδας (προφανώς εννοούμε το λάδι καρύδας που προορίζεται για μαγειρική).



Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του Αμερικανικής Χημικής Ένωσης και δοκιμές που έγιναν σε 38 διαφορετικά είδη ρυζιού, η παρακάτω συνταγή ήταν η πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση των θερμίδων. Ας δούμε τη διαδικασία βήμα-βήμα: 1. Προσθέστε μια κ.σ. λάδι καρύδας σε ένα κατσαρολάκι μέσα στο οποίο βράζετε νερό. 2. Προσθέστε ένα φλιτζάνι ρύζι και βράστε για 40 λεπτά. 3. Αφού το στραγγίξετε, αφήστε το να κρυώσει μέσα σε ένα μπολ και τοποθετήστε το στο ψυγείο για 12 ώρες. 4. Ζεστάνετε το ελαφρώς πριν το καταναλώσετε. Όλα έχουν να κάνουν με το άμυλο το οποίο περιέχει το ρύζι και το οποίο δεν διασπάται και απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό. Βράζοντας και κρυώνοντας το με αυτό τον τρόπο, η ποσότητα αμύλου που περιέχει αυξάνεται, πράγμα που σημαίνει ότι πολύ λιγότερες θερμίδες από αυτές που περιέχει μεταποιούνται σε σάκχαρα. Καλή σας όρεξη! bovary loading…

