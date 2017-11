Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Περισσότερο απαιτητικοί έχουν γίνει πλέον οι Ελληνες καταναλωτές, οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο στις αγορές προσφορών αλλά ζητούν πλέον από τις εταιρείες να «διαβάζουν» τις ανάγκες τους και να παρέχουν προσωποποιημένες προσφορές. Ερευνα που παρουσίασε σήμερα η ClientIQ για τα προγράμματα επιβράβευσης και για το κατά πόσο αυτά επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που έχουν ως προς τη διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Από τα στοιχεία της έρευνας, που διενήργησε η Focus Bari σε πανελλαδικό δείγμα 600 ανθρώπων πανελλαδικά, προκύπτει ότι εννέα στους δέκα καταναλωτές συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης ενώ ο μέσος καταναλωτής έχει στο πορτοφόλι του 8,3 κάρτες πιστότητας. Στα σούπερ μάρκετ η υψηλότερη διείσδυση Επιπλέον, όπως προκύπτει, ο μέσος Έλληνας καταναλωτής έχει στην κατοχή του προγράμματα επιβράβευσης από 5 διαφορετικούς κλάδους, με τον κλάδο των σούπερ μάρκετ να παρουσιάζει την υψηλότερη διείσδυση σε ποσοστό 92%. Ακολουθεί ο κλάδος των Τραπεζών με ποσοστό 77% και ο κλάδος των Μεταφορών με ποσοστό διείσδυσης 73%. Οκτώ στους δέκα κάνουν συστηματική χρήση των προγραμμάτων Ιδιαίτερα υψηλή εμφανίζεται και η επίδραση των προγραμμάτων επιβράβευσης στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Σύμφωνα με την έρευνα, το 80% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι κάνουν συστηματική χρήση των προγραμμάτων που έχουν στην κατοχή τους, ενώ το 60% των ερωτηθέντων επιλέγουν συχνότερα για τις αγορές τους εταιρείες οι οποίες τους προσφέρουν επιβράβευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός, ότι μόνο 6% των καταναλωτών φαίνεται να μένει ανεπηρέαστο από την ύπαρξη προγραμμάτων επιβράβευσης και από την άλλη μεριά ένα 10% των πελατών να δηλώνει ότι αγοράζουν αποκλειστικά από εταιρείες που τους προσφέρουν επιβράβευση. Ξοδεύουν περισσότερα Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάνω από του μισούς ερωτηθέντες (55%) δήλωσαν ότι έχουν αυξήσει το ποσό που ξοδεύουν σε εταιρείες, οι οποίες τους προσφέρουν κάποια επιβράβευση. Παράλληλα, η έρευνα της ClientIQ ανέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις που εμφανίζονται να έχουν οι καταναλωτές από τις εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσονται. Οι Έλληνες καταναλωτές – εκτός από την επιβράβευση- ζητούν πλέον από τις εταιρίες να «διαβάζουν» τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από την καταναλωτική τους συμπεριφορά και να τους επικοινωνούν προσφορές που ταιριάζουν με αυτές. Ενδεικτικά, 8 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα προγράμματα που έχουν στην κατοχή τους, εφόσον λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές σύμφωνες με τις δικές τους, προσωπικές ανάγκες. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα το 64% θα άλλαζε εταιρεία αν είχε μεγαλύτερο όφελος από το πρόγραμμα επιβράβευσης άλλης εταιρείας. Όπως επισήμανε η Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Chief Executive Officer της ClientIQ «η έρευνα ανέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία, ιδιαιτέρως όσο αφορά τον υψηλό βαθμό εξοικείωσης των Ελλήνων με τα προγράμματα επιβράβευσης αλλά και για τις απαιτήσεις που έχουν οι καταναλωτές από τα προγράμματα αυτά.



Από τις απαντήσεις των καταναλωτών διαφαίνεται, ότι ύπαρξη ενός προγράμματος επιβράβευσης είναι ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια μιας επιχείρησης, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας καθώς οι καταναλωτές ζητούν πλέον περισσότερα. Μέσω των προγραμμάτων επιβράβευσης οι καταναλωτές απαιτούν οι εταιρίες να καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους, όπως αυτές διαφαίνονται από την καταναλωτική τους συμπεριφορά και να τους επικοινωνούν προσφορές που ταιριάζουν με αυτές.



Η χρήση εργαλείων customer analytics είναι αυτή που θα βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν σωστά τις πληροφορίες της καταναλωτικής συμπεριφοράς που συγκεντρώνουν από τα προγράμματα επιβράβευσης και θα τους οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής marketing και πωλήσεων που θα αυξήσει την προστιθέμενή αξία τόσο για τον πελάτη όσο και για την ίδια την εταιρεία.» iefimerida loading…

