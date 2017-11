Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη κοντά στο Σαράγεβο, είναι ύποπτος ότι απέκτησε παράνομα για να το πουλήσει ένα πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας του Ντέιτον, η οποία έβαλε τέλος στον πόλεμο στη Βοσνία. Αυτό έγινε σήμερα γνωστό από συγκλίνουσες πηγές. «Ο Ζέλικο Κούντος θα ανακριθεί σήμερα από εισαγγελέα», δήλωσε μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα (η σερβική οντότητα της Βοσνίας), η Ντράγκιτσα Τογιάγκιτς, την οποία επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Είναι ύποπτος ότι οικειοποιήθηκε, με τρόπο που δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός, ένα αγγλικό πρωτότυπο της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον και ότι το έκρυψε στο σπίτι του στο Πάλε, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η συμφωνία ειρήνης του Ντέιτον (ΗΠΑ), η οποία έβαλε τέλος στον διακοινοτικό πόλεμο στη Βοσνία (1992-95, 100.000 νεκροί) υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 1995 στο Παρίσι από τους προέδρους της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, της Κροατίας Φράνιο Τούτζμαν και της Βοσνίας Αλία Ιζετμπέγκοβιτς. Αυτός ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ, είναι πρώην οδηγός και σωματοφύλακας του Ντράγκαν Καλίνιτς, πρώην προέδρου του κοινοβουλίου της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, σύμφωνα με την εφημερίδα Dnevni Avaz. Πρόσφατα προσπάθησε να πουλήσει αυτό το έγγραφο στην τιμή των 100.000 βοσνιακών μάρκων (50.000 ευρώ), σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για το σερβικό ή για το βοσνιακό κείμενο της συμφωνίας, καθώς αξιωματούχοι του Σαράγεβο και του Βελιγραδίου είχαν δηλώσει τα τελευταία χρόνια πως τα αντίστοιχα κράτη τους δεν έχουν στην κατοχή τους το πρωτότυπο αυτού του εγγράφου. Η «απώλεια» του βοσνιακού πρωτότυπου της συμφωνίας είχε γνωστοποιηθεί το 2008 από τον Κροάτη Ζέλικο Κόμσιτς που συμμετείχε στην τριμερή προεδρία της Βοσνίας.

Η Βοσνία είχε στη συνέχεια ζητήσει από τη Γαλλία και αποκτήσει στα τέλη του 2009 ένα επικυρωμένο αντίγραφο της συμφωνίας.



Με την ειρηνευτική συμφωνία του Ντέιτον η Βοσνία διαιρέθηκε σε δύο οντότητες, μια Σερβική και μια Κροατο-Μουσουλμανική, που συνδέονται από μια κεντρική κυβέρνηση. ΑΠΕ-ΜΠΕ

