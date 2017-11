Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τη νέα του ιστοσελίδα στη διεύθυνση «president.exili.eu» ανακοίνωσε σήμερα μέσω Twitter ο καθαιρεθείς από την ισπανική Κυβέρνηση πρόεδρος της Καταλονίας Κάρλες Πουτζδεμόν, δηλώνοντας πλέον εμμέσως πλην σαφώς ότι θεωρεί εαυτόν εξόριστο στις Βρυξέλλες, ενώ οι συνεργάτες του επέστρεψαν στην Ισπανία. Η παραμονή του Πουτζντεμόν στις Βρυξέλλες αποτελεί ήδη πονοκέφαλο για τις βέλγικες αρχές ασφαλείας, εκπρόσωπος των οποίων δήλωσε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να του παρασχεθεί ειδική προστασία. loading…

«Ευπρόσδεκτο και φίλο» χαρακτήρισε τον Πουτζδεμόν ο Μπαρτ Ντε Βίβερ, φλαμανδός εθνικιστής ηγέτης του βελγικού κόμματος N-VA το οποίο συμμετέχει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας, δηλώνοντας επίσης πως δεν εγκαταλείπει τους φίλους του όταν έχουν προβλήματα. Αποστάσεις έλαβε ωστόσο χθες ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ λέγοντας πως ουδέποτε η βελγική κυβέρνηση ενθάρρυνε τον Καταλανό τέως πρόεδρο να έλθει στις Βρυξέλλες. «Απίθανο να επιστρέψει στην Ισπανία σύντομα» Ο Βέλγος δικηγόρος του Κάρλες Πουτζδεμόν, ο οποίος έχει κληθεί να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον ισπανικού δικαστηρίου, δήλωσε ότι δεν αναμένει ο πελάτης του να επιστρέψει σύντομα στην Ισπανία. «Δεν μου το έχει πει, αλλά με δεδομένη την κατάσταση δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψει στην Ισπανία τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Πολ Μπέκερτ στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο VTM αργά χθες Τρίτη. Το Ανώτερο Δικαστήριο έχει κλητεύσει τον Πουτζδεμόν και 13 από τους καθαιρεθέντες υπουργούς της Καταλονίας να παρουσιαστούν ενώπιόν του αύριο και μεθαύριο. Ο γενικός εισαγγελέας έχει ζητήσει να τους ασκηθεί δίωξη για στάση και αποσχιστική δράση. Στη συνέχεια δικαστής θα αποφασίσει αν θα ζητήσει την προφυλάκισή τους. loading…

Ο Πουτζδεμόν βρίσκεται στο Βέλγιο από το Σαββατοκύριακο, όπως και κάποιοι πρώην υπουργοί της κυβέρνησής του. Αν δεν παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου, ενδέχεται να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι θα επιστρέψει στην Ισπανία μόνο αν του δοθούν «εγγυήσεις» από την ισπανική κυβέρνηση. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

